Лимонный бум: этот цитрус затмил яблоко в рейтинге самых полезных продуктов

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Помните старую поговорку: "Одно яблоко в день — и к врачу не ходи"? Теперь учёные пересмотрели это утверждение. Исследователи из Университета Уильяма Патерсона провели анализ 41 фрукта и овоща, чтобы выяснить, какие из них содержат больше всего витаминов, клетчатки и других полезных веществ.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лимоны

Оказалось, что зелёные овощи, такие как шпинат, брюссельская капуста и стручковая фасоль, оказались в десятке лучших, сообщает kiskegyed.hu. Фрукты же заняли только 28-е место. Но затем произошёл неожиданный поворот: в топы попал лимон!

Почему лимон?

Этот маленький, кислый фрукт оказался настоящим супергероем. Он содержит почти все полезные вещества, такие как витамин С, флавоноиды и антиоксиданты. Лимон укрепляет иммунную систему, несмотря на свою кислотность. Поэтому учёные советуют не просто есть его, а использовать в блюдах: добавлять в салаты, супы или воду.

Утренний стакан лимонной воды — это не только модный тренд в соцсетях, но и научно обоснованный способ начать день с пользой.

А как же яблоко?

Не стоит беспокоиться, оно по-прежнему полезно, но не настолько, как считалось ранее. Тыква и морковь, например, превосходят его по некоторым показателям. Однако, пока нет лимонных протеиновых батончиков, яблоко всё ещё может быть полезным перекусом.

Совет дня:

Добавьте ломтик лимона в чай, посыпьте им рыбу или заморозьте лимонный сок в кубики льда. Как говорят диетологи, "кислый вкус лимона — это цена здоровья".

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae); лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

