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Лайфхаки советской кухни: котлеты, которые не расползутся

3:01
Еда

Советские хозяйки могли из простейших продуктов приготовить сытный обед на всю семью — и без фуд-процессоров, кухонных весов и кулинарных блогов.

котлеты
Фото: freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
котлеты

Особое искусство — котлеты. Вроде бы простое блюдо, но если не знать пару секретов, они получаются сухими, разваливаются или теряют форму. А вот у советских кулинаров котлеты всегда были пышными, сочными и держали форму даже в сковородке без антипригарного покрытия.

Лайфхаки, чтобы котлеты не расползались.

1. Хлеб — не в мясо, а в воду

Один из главных секретов — размочить хлеб в воде или молоке, а не добавлять его сухим. Хлеб берут вчерашний, лучше всего — белый батон. После замачивания лишнюю жидкость отжимают, но не досуха — именно она придаёт котлетам сочность и скрепляет фарш.

2. Лук — только мелко и обязательно сырой

Лук не жарили заранее, как это делают сейчас. Его натирали на тёрке или очень мелко рубили — он выделяет сок, который делает фарш более эластичным и ароматным. И, главное, работает как природный "клей".

3. Яйцо — по минимуму

Многие ошибочно кладут много яиц. В советской кухне их часто не клали вообще — или только одно яйцо на целый килограмм фарша. Иначе котлеты становятся резиновыми и могут "расплыться" при жарке.

4. Долго вымешивать руками

Фарш вымешивали минимум 5-7 минут, пока он не начнёт отлипать от стенок миски и собираться в однородную массу. Этот процесс насыщает его воздухом и делает "вязким" — за счёт чего котлета сохраняет форму.

5. Фарш — в холодильник, а потом и котлеты туда

Готовый фарш ставили в холодильник хотя бы на 30-40 минут. Некоторые хозяйки формировали котлеты заранее и убирали их на холод. Это помогает сохранить форму при жарке и не даёт мясу "течь".

6. Обжарка: масло + сухари

Котлеты обязательно обваливали в панировке (чаще всего — в сухарях или вчерашнем хлебе, растёртом вручную), и клали в хорошо разогретое масло. Так быстро создавалась корочка, не давая соку вытекать.

7. Огонь — сначала сильный, потом слабый

Сначала котлеты обжаривали 2-3 минуты на сильном огне для румяной корки, а потом обязательно убавляли огонь и тушили под крышкой 10-15 минут. Это гарантировало, что котлеты прожарятся равномерно и не рассыплются.

Советские кулинары знали: хороший вкус — это не дорогие ингредиенты, а точность и терпение. Эти простые, но проверенные временем хитрости до сих пор работают безотказно. Попробуйте — и поймёте, почему те самые котлеты с детства были такими вкусными и всегда держали форму.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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