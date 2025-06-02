Три секретных блюда высокой французской кухни: едим вкусно, наслаждаемся и худеем

Можно наслаждаться едой и заботиться о здоровье. Вот три рецепта от шеф-поваров и доктора Оливье Куртен-Кларанса: закуска, основное блюдо и десерт. Все они сделаны из полезных ингредиентов, которые питают организм и радуют вкус. Французский ELLE предлагает погрузиться в мир изысканной кухни, богатой витаминами и здравым смыслом.
Закуска: хрустящий салат
В отеле Hôtel de Paris в Сен-Тропе шеф-повар Дэвид Иньоффо готовит свежий салат, богатый белком. Главный секрет — тертое вареное яйцо, которое превращается в воздушный мусс. Яйцо — это сытный продукт, богатый белком и микроэлементами, говорит доктор Куртен-Кларанс. К салату добавляют сырую и вареную зеленую спаржу и дольки помидоров черри. Их заправляют соком бергамота.
"Спаржа богата витаминами и клетчаткой. Она идеально сочетается с помидорами черри", — добавляет эксперт.
Основное блюдо: рыба с фенхелем
В Hôtel de Paris шеф-повар Дэвид Иньоффо готовит морского леща. Рыбу обжаривают на гриле и посыпают порошком самфира — это умная замена соли. Лещ подается с фенхелем, который готовят по технологии sous vide. В него добавляют апельсиновый сок и мелиссу. Блюдо дополняют бульоном из креветок с тимьяном, лавровым листом и анисовым пастисом.
"Жареная рыба — это идеально, когда возвращается солнце. Она сохраняет питательные вещества и имеет тающую текстуру", — говорит Куртен-Кларанс.
Фенхель полезен из-за клетчатки, антиоксидантов и минералов.
Десерт: шоколадный тарт
Кондитер Клэр Сантос-Лопес из ресторана Le Bellevue отеля Royal Champagne готовит шоколадный тарт. В тесте используют мед вместо рафинированного сахара и половину цельнозерновой гречневой муки. Ганаш делают из темного шоколада и растительных сливок. Перед подачей тарт прогревают в духовке и посыпают кусочками кешью.
"Этот десерт дарит удовольствие и завершает трапезу на приятной ноте", — объясняет Куртен-Кларанс.
Францу́зская ку́хня (фр cuisine française) — традиционная кухня Франции, условно разделена на 2 основные ветви — региональную народную и изысканную аристократическую.
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