Три секретных блюда высокой французской кухни: едим вкусно, наслаждаемся и худеем

Можно наслаждаться едой и заботиться о здоровье. Вот три рецепта от шеф-поваров и доктора Оливье Куртен-Кларанса: закуска, основное блюдо и десерт. Все они сделаны из полезных ингредиентов, которые питают организм и радуют вкус. Французский ELLE предлагает погрузиться в мир изысканной кухни, богатой витаминами и здравым смыслом.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с рыбой и авокадо

Закуска: хрустящий салат

В отеле Hôtel de Paris в Сен-Тропе шеф-повар Дэвид Иньоффо готовит свежий салат, богатый белком. Главный секрет — тертое вареное яйцо, которое превращается в воздушный мусс. Яйцо — это сытный продукт, богатый белком и микроэлементами, говорит доктор Куртен-Кларанс. К салату добавляют сырую и вареную зеленую спаржу и дольки помидоров черри. Их заправляют соком бергамота.

"Спаржа богата витаминами и клетчаткой. Она идеально сочетается с помидорами черри", — добавляет эксперт.

Основное блюдо: рыба с фенхелем

В Hôtel de Paris шеф-повар Дэвид Иньоффо готовит морского леща. Рыбу обжаривают на гриле и посыпают порошком самфира — это умная замена соли. Лещ подается с фенхелем, который готовят по технологии sous vide. В него добавляют апельсиновый сок и мелиссу. Блюдо дополняют бульоном из креветок с тимьяном, лавровым листом и анисовым пастисом.

"Жареная рыба — это идеально, когда возвращается солнце. Она сохраняет питательные вещества и имеет тающую текстуру", — говорит Куртен-Кларанс.

Фенхель полезен из-за клетчатки, антиоксидантов и минералов.

Десерт: шоколадный тарт

Кондитер Клэр Сантос-Лопес из ресторана Le Bellevue отеля Royal Champagne готовит шоколадный тарт. В тесте используют мед вместо рафинированного сахара и половину цельнозерновой гречневой муки. Ганаш делают из темного шоколада и растительных сливок. Перед подачей тарт прогревают в духовке и посыпают кусочками кешью.

"Этот десерт дарит удовольствие и завершает трапезу на приятной ноте", — объясняет Куртен-Кларанс.

Уточнения

Францу́зская ку́хня (фр cuisine française) — традиционная кухня Франции, условно разделена на 2 основные ветви — региональную народную и изысканную аристократическую.

