Пышный, тонкий, кружевной — всё про один блин, если тесто замесить по-умному

Тонкий, эластичный, без единой крупинки — идеальный блин не миф, а результат правильного подхода. Всё, что вам нужно, — немного знаний о муке, температуре и венчике.
Главная ошибка — использовать холодные продукты. Молоко из холодильника, яйца сразу из лотка — и вот в тесте уже образуются комки. Достаньте всё заранее: ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Просейте муку в миску вместе с солью (и сахаром, если он нужен). Просеивание избавляет от комков и насыщает муку воздухом, делая её лёгкой и податливой.
Сделайте в центре углубление — "колодец".
В отдельной посуде соедините:
тёплое молоко или смесь молока с водой,
яйца,
немного растопленного масла (оно тоже должно остыть до тёплого).
Взбейте всё до однородности.
Теперь вливайте жидкость в муку ПОРЦИЯМИ, а не всё сразу. Сначала — совсем немного, и аккуратно перемешивайте от центра, подхватывая муку со дна и краёв. Используйте венчик — он лучше разбивает комочки, чем ложка.
После пары порций тесто станет густой пастой. Потом — жиже. Так мука увлажняется равномерно, без сухих сгустков.
Когда тесто стало гладким и однородным — накройте его и оставьте на 30-60 минут. За это время клейковина расслабится, структура станет однородной, а блинчики — эластичными и прочными.
Сковорода должна быть хорошо разогрета, но не дымиться. Перед первым блином смажьте её тонким слоем масла. Для этого удобно использовать кисточку или половинку картофелины, обмакнутую в масло.
Наливайте тесто тонким слоем, быстро распределяя его по поверхности. Когда края зарумянятся, а середина покроется пузырьками — переворачивайте. Вторую сторону жарьте чуть меньше.
Так вы получите идеальные блины: тонкие, с кружевным краем, без комочков и со вкусом победы.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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