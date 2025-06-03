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Пышный, тонкий, кружевной — всё про один блин, если тесто замесить по-умному

2:15
Еда

Тонкий, эластичный, без единой крупинки — идеальный блин не миф, а результат правильного подхода. Всё, что вам нужно, — немного знаний о муке, температуре и венчике.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Холод — враг блина

Главная ошибка — использовать холодные продукты. Молоко из холодильника, яйца сразу из лотка — и вот в тесте уже образуются комки. Достаньте всё заранее: ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Начните с муки

Просейте муку в миску вместе с солью (и сахаром, если он нужен). Просеивание избавляет от комков и насыщает муку воздухом, делая её лёгкой и податливой.

Сделайте в центре углубление — "колодец".

Тепло и медленно

В отдельной посуде соедините:

  • тёплое молоко или смесь молока с водой,

  • яйца,

  • немного растопленного масла (оно тоже должно остыть до тёплого).

Взбейте всё до однородности.

Теперь вливайте жидкость в муку ПОРЦИЯМИ, а не всё сразу. Сначала — совсем немного, и аккуратно перемешивайте от центра, подхватывая муку со дна и краёв. Используйте венчик — он лучше разбивает комочки, чем ложка.

После пары порций тесто станет густой пастой. Потом — жиже. Так мука увлажняется равномерно, без сухих сгустков.

Отдохнуть — обязательно

Когда тесто стало гладким и однородным — накройте его и оставьте на 30-60 минут. За это время клейковина расслабится, структура станет однородной, а блинчики — эластичными и прочными.

Готовим без сюрпризов

Сковорода должна быть хорошо разогрета, но не дымиться. Перед первым блином смажьте её тонким слоем масла. Для этого удобно использовать кисточку или половинку картофелины, обмакнутую в масло.

Наливайте тесто тонким слоем, быстро распределяя его по поверхности. Когда края зарумянятся, а середина покроется пузырьками — переворачивайте. Вторую сторону жарьте чуть меньше.

Так вы получите идеальные блины: тонкие, с кружевным краем, без комочков и со вкусом победы.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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