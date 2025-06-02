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Простой рецепт, взрывной вкус: скумбрия на гриле, которая заменит шашлык этим летом

2:19
Еда

Скумбрия — одна из самых популярных рыб в европейских странах. Мы чаще всего выбираем атлантическую скумбрию, но она также встречается в Балтийском и Северном морях. Благодаря своему насыщенному вкусу и питательным свойствам, эта рыба завоевала любовь многих.

Скумбрия на гриле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Скумбрия на гриле

Скумбрия отличается мясистым, тёмным мясом с высоким содержанием жира (более 220 ккал на 100 граммов). Однако её ценность не только в этом: она богата белком (более 20%) и полезными жирными кислотами, а также витаминами и минералами. Копчёная скумбрия - отличный выбор, но стоит попробовать и другие способы приготовления, например, на гриле.

Скумбрия на гриле: летний рецепт

Конец мая и начало июня — идеальное время для приготовления жареной скумбрии, напоминает italske-bistro.cz.

Ингредиенты:

  • 2 скумбрии
  • 1 лимон
  • 4-6 зубчиков чеснока
  • Сушёный чеснок, соль, перец, копчёная паприка, хлопья чили
  • 1 пучок укропа
  • Оливковое масло
  • 1 столовая ложка растительного масла

Приготовление:

  1. Раздавите чеснок плоской стороной ножа, посыпьте солью и оставьте на несколько минут, чтобы чеснок дал сок.
  2. Половину лимона нарежьте дольками.
  3. В небольшой миске смешайте 60 мл оливкового масла, сок половины лимона и специи. Хорошо встряхните, чтобы получилась эмульсия.
  4. Очистите скумбрию от внутренностей и удалите голову. Внутри сделайте надрезы и начините рыбу чесноком, дольками лимона и веточками укропа.
  5. Смажьте внешнюю сторону скумбрии маринадом.
  6. Заверните рыбу в пергаментную бумагу, затем в алюминиевую фольгу и плотно завяжите.
  7. Разогрейте гриль или духовку до 200 °C. Поместите скумбрию на 20 минут.
  8. Разверните фольгу и жарьте рыбу на гриле ещё 5-10 минут до золотистой корочки.
  9. Подавайте горячей с любимыми гарнирами.

Попробуйте приготовить скумбрию на гриле и убедитесь, что она может быть не только копчёной, но и невероятно вкусной в другом виде!

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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