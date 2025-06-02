Простой рецепт, взрывной вкус: скумбрия на гриле, которая заменит шашлык этим летом

Скумбрия — одна из самых популярных рыб в европейских странах. Мы чаще всего выбираем атлантическую скумбрию, но она также встречается в Балтийском и Северном морях. Благодаря своему насыщенному вкусу и питательным свойствам, эта рыба завоевала любовь многих.
Скумбрия отличается мясистым, тёмным мясом с высоким содержанием жира (более 220 ккал на 100 граммов). Однако её ценность не только в этом: она богата белком (более 20%) и полезными жирными кислотами, а также витаминами и минералами. Копчёная скумбрия - отличный выбор, но стоит попробовать и другие способы приготовления, например, на гриле.
Конец мая и начало июня — идеальное время для приготовления жареной скумбрии, напоминает italske-bistro.cz.
Ингредиенты:
Приготовление:
Попробуйте приготовить скумбрию на гриле и убедитесь, что она может быть не только копчёной, но и невероятно вкусной в другом виде!
Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.
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