Простой рецепт, взрывной вкус: скумбрия на гриле, которая заменит шашлык этим летом

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Скумбрия — одна из самых популярных рыб в европейских странах. Мы чаще всего выбираем атлантическую скумбрию, но она также встречается в Балтийском и Северном морях. Благодаря своему насыщенному вкусу и питательным свойствам, эта рыба завоевала любовь многих.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Скумбрия на гриле

Скумбрия отличается мясистым, тёмным мясом с высоким содержанием жира (более 220 ккал на 100 граммов). Однако её ценность не только в этом: она богата белком (более 20%) и полезными жирными кислотами, а также витаминами и минералами. Копчёная скумбрия - отличный выбор, но стоит попробовать и другие способы приготовления, например, на гриле.

Скумбрия на гриле: летний рецепт

Конец мая и начало июня — идеальное время для приготовления жареной скумбрии, напоминает italske-bistro.cz.

Ингредиенты:

2 скумбрии

1 лимон

4-6 зубчиков чеснока

Сушёный чеснок, соль, перец, копчёная паприка, хлопья чили

1 пучок укропа

Оливковое масло

1 столовая ложка растительного масла

Приготовление:

Раздавите чеснок плоской стороной ножа, посыпьте солью и оставьте на несколько минут, чтобы чеснок дал сок. Половину лимона нарежьте дольками. В небольшой миске смешайте 60 мл оливкового масла, сок половины лимона и специи. Хорошо встряхните, чтобы получилась эмульсия. Очистите скумбрию от внутренностей и удалите голову. Внутри сделайте надрезы и начините рыбу чесноком, дольками лимона и веточками укропа. Смажьте внешнюю сторону скумбрии маринадом. Заверните рыбу в пергаментную бумагу, затем в алюминиевую фольгу и плотно завяжите. Разогрейте гриль или духовку до 200 °C. Поместите скумбрию на 20 минут. Разверните фольгу и жарьте рыбу на гриле ещё 5-10 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей с любимыми гарнирами.

Попробуйте приготовить скумбрию на гриле и убедитесь, что она может быть не только копчёной, но и невероятно вкусной в другом виде!

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

