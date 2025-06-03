Грибы, которые можно подать и на праздник, и на ужин

Хочется чего-то тёплого, ароматного, но без лишней возни? Эти запечённые шампиньоны — идеальный вариант. Они сочные, с пикантной ноткой чеснока и насыщенным вкусом благодаря маринаду на основе соевого соуса. Готовятся просто, а съедаются моментально.
Шампиньоны свежие — 800 г
Соевый соус — 200 мл
Чеснок — 3 зубчика
Масло оливковое — 4 ст. л.
Тимьян сушёный — 1 ч. л.
Крахмал кукурузный — 1 ч. л.
Укроп — 2 веточки
Соль — по вкусу
Чёрный молотый перец — по вкусу
Подготовка: 15 минут
Маринование: 30 минут
Запекание: 30-45 минут
Всего: ~1 час 30 минут
1. Подготовьте грибы
Выберите шампиньоны среднего размера и одного калибра — так они пропекутся равномерно и будут красиво смотреться. Грибы не моем, а просто протираем влажной салфеткой. Сильно загрязнённые участки аккуратно срезаем ножом.
2. Готовим маринад
Чеснок измельчите (лучше через пресс), переложите в миску. Добавьте соевый соус, сушёный тимьян и крахмал. Перемешайте и приправьте солью и перцем по вкусу. Влейте оливковое масло и ещё раз хорошо перемешайте.
3. Замаринуйте грибы
Переложите шампиньоны в маринад, перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл каждый гриб. Накройте миску крышкой или затяните плёнкой. Оставьте минимум на 30 минут мариноваться при комнатной температуре.
4. Запекайте
Застелите противень пергаментом или фольгой. Выложите грибы в один слой. Запекайте в духовке при температуре 180°C примерно 30-45 минут, в зависимости от размера.
5. Подача
Мелко нарежьте укроп. Готовые грибы выложите на блюдо, посыпьте зеленью — и подавайте. Они вкусны и горячими, и тёплыми, и даже холодными.
Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae).
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