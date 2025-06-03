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Грибы, которые можно подать и на праздник, и на ужин

2:13
Еда

Хочется чего-то тёплого, ароматного, но без лишней возни? Эти запечённые шампиньоны — идеальный вариант. Они сочные, с пикантной ноткой чеснока и насыщенным вкусом благодаря маринаду на основе соевого соуса. Готовятся просто, а съедаются моментально.

Шампиньоны запеченные
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шампиньоны запеченные

Ингредиенты на 4 порции:

  • Шампиньоны свежие — 800 г

  • Соевый соус — 200 мл

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Масло оливковое — 4 ст. л.

  • Тимьян сушёный — 1 ч. л.

  • Крахмал кукурузный — 1 ч. л.

  • Укроп — 2 веточки

  • Соль — по вкусу

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Время:

  • Подготовка: 15 минут

  • Маринование: 30 минут

  • Запекание: 30-45 минут

  • Всего: ~1 час 30 минут

Как приготовить:

1. Подготовьте грибы
Выберите шампиньоны среднего размера и одного калибра — так они пропекутся равномерно и будут красиво смотреться. Грибы не моем, а просто протираем влажной салфеткой. Сильно загрязнённые участки аккуратно срезаем ножом.

2. Готовим маринад
Чеснок измельчите (лучше через пресс), переложите в миску. Добавьте соевый соус, сушёный тимьян и крахмал. Перемешайте и приправьте солью и перцем по вкусу. Влейте оливковое масло и ещё раз хорошо перемешайте.

3. Замаринуйте грибы
Переложите шампиньоны в маринад, перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл каждый гриб. Накройте миску крышкой или затяните плёнкой. Оставьте минимум на 30 минут мариноваться при комнатной температуре.

4. Запекайте
Застелите противень пергаментом или фольгой. Выложите грибы в один слой. Запекайте в духовке при температуре 180°C примерно 30-45 минут, в зависимости от размера.

5. Подача
Мелко нарежьте укроп. Готовые грибы выложите на блюдо, посыпьте зеленью — и подавайте. Они вкусны и горячими, и тёплыми, и даже холодными.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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