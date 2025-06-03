Грибы, которые можно подать и на праздник, и на ужин

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется чего-то тёплого, ароматного, но без лишней возни? Эти запечённые шампиньоны — идеальный вариант. Они сочные, с пикантной ноткой чеснока и насыщенным вкусом благодаря маринаду на основе соевого соуса. Готовятся просто, а съедаются моментально.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шампиньоны запеченные

Ингредиенты на 4 порции:

Шампиньоны свежие — 800 г

Соевый соус — 200 мл

Чеснок — 3 зубчика

Масло оливковое — 4 ст. л.

Тимьян сушёный — 1 ч. л.

Крахмал кукурузный — 1 ч. л.

Укроп — 2 веточки

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Время:

Подготовка: 15 минут

Маринование: 30 минут

Запекание: 30-45 минут

Всего: ~1 час 30 минут

Как приготовить:

1. Подготовьте грибы

Выберите шампиньоны среднего размера и одного калибра — так они пропекутся равномерно и будут красиво смотреться. Грибы не моем, а просто протираем влажной салфеткой. Сильно загрязнённые участки аккуратно срезаем ножом.

2. Готовим маринад

Чеснок измельчите (лучше через пресс), переложите в миску. Добавьте соевый соус, сушёный тимьян и крахмал. Перемешайте и приправьте солью и перцем по вкусу. Влейте оливковое масло и ещё раз хорошо перемешайте.

3. Замаринуйте грибы

Переложите шампиньоны в маринад, перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл каждый гриб. Накройте миску крышкой или затяните плёнкой. Оставьте минимум на 30 минут мариноваться при комнатной температуре.

4. Запекайте

Застелите противень пергаментом или фольгой. Выложите грибы в один слой. Запекайте в духовке при температуре 180°C примерно 30-45 минут, в зависимости от размера.

5. Подача

Мелко нарежьте укроп. Готовые грибы выложите на блюдо, посыпьте зеленью — и подавайте. Они вкусны и горячими, и тёплыми, и даже холодными.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae).

