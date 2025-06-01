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Секрет бабушкиной кухни: куриный рулет, который исчезает с тарелки за секунды

Еда

Хрустящий куриный рулет, пропитанный ароматами ветчины и сыра, словно из бабушкиных воспоминаний. Этот кулинарный шедевр напоминает о тепле домашнего очага и исчезает с тарелки быстрее, чем вы успеете сказать: "Ещё кусочек!"

Мясной рулет
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мясной рулет

Куриный рулет в панировке по бабушкиному рецепту: настоящее гастрономическое сокровище

Ингредиенты:

  • 4 куриные грудки
  • 150 г ветчины (домашней или копчёной)
  • 150 г сыра (например, Эдам, Гауда или копчёный сыр)
  • Соль, перец, сладкая паприка
  • Дижонская горчица (по желанию)
  • 2 яйца
  • Мука высшего сорта (для обваливания)
  • Панировочные сухари (для панировки)
  • Масло для жарки или смазывания противня

Приготовление

  1. Разрежьте куриные грудки на тонкие пласты и аккуратно отбейте, накрыв плёнкой или фольгой. Приправьте солью, перцем и сладкой паприкой. Для любителей острого вкуса добавьте немного дижонской горчицы.
  2. На каждый кусочек куриного мяса положите ломтики ветчины и сыра. Можно добавить зелень, грибы или сушёные помидоры — всё, что найдётся в холодильнике. Аккуратно сверните рулеты, закрепив их зубочистками.
  3. Обваляйте рулеты в муке, затем обмакните во взбитые яйца и обсыпьте панировочными сухарями. Для хрустящей корочки повторите процесс.
  4. Приготовление на сковороде: Жарьте на среднем огне до золотистой корочки (примерно 8-10 минут), переворачивая.
  5. В духовке: Выложите рулеты на противень, смазанный маслом, и запекайте 30-35 минут при 190 °C.
  6. Дайте рулетам немного остыть. Нарежьте тонкими ломтиками и подавайте с картофельным пюре, тёртым картофелем или просто с хлебом и свежими овощами.

Совет от бабушки:

Не жалейте сыра и не бойтесь экспериментировать, советует medium. seznam.cz. Самое вкусное — это еда, приготовленная с любовью и заботой.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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