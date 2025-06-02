Йогурт как угроза кишечнику: на что обратить внимание на этикетке

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Йогурт часто называют суперфудом — он насыщен белком, пробиотиками, кальцием и витаминами группы B. Но как только в него добавляют ароматизаторы и сахар, всё меняется. Вместо пользы можно получить почти что десерт с сомнительной пользой.

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Йогурт с ароматом — это точно полезно

Увы, не всегда. Часто приятный вкус достигается за счёт добавленного сахара, красителей и искусственных ароматизаторов. Всё это снижает пищевую ценность и может быть связано с риском диабета, заболеваний сердца и даже рака.

"Выбирайте йогурты с максимум 8-10 граммами сахара на порцию — а лучше совсем без него", — советует диетолог Кэролайн Сьюзи.

Ищите на упаковке такие ловушки, как сироп глюкозы, тростниковый сахар или фруктовый концентрат — это сигналы "стоп". Избегайте подсластителей вроде аспартама и ацесульфама-К, а также красителей с номерами: жёлтый 5, синий 2 и прочих "радуг" на этикетке.

А как же густота и вкус

Здесь в ход идут камеди и загустители. Например, каррагинан может вызывать воспаления и раздражение кишечника. Лучше выбирать йогурты с натуральными добавками — финиками, нутом или мукой из чечевицы.

Что делает йогурт по-настоящему полезным

Краткий состав: всего 2-3 ингредиента — молоко, сливки и живые культуры.

Высокое содержание белка: от 10 г на порцию, лучше — 12-20 г (в греческих и исландских йогуртах).

Пробиотики: ищите названия вроде Lactobacillus или Bifidobacterium. Они улучшают пищеварение и иммунитет.

Минимум сахара: помните, женщинам достаточно 25 г сахара в день, мужчинам — 36 г. Лучше брать несладкий вариант и добавлять ягоды, мёд или фрукты самостоятельно.

"Йогурт — это как чистый холст. Добавляйте к нему своё: фрукты, специи, семена", — рекомендует Эми Браганьини.

Йогурт может быть отличным выбором для здоровья, но только если вы внимательны к составу. Относитесь к нему не как к десерту, а как к базе для полезного перекуса. И выбирайте осознанно — без сахара, с пробиотиками и хорошей порцией белка.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).



