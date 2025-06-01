Без масла, хлеба и жарки: сочные котлеты, которые не надо жарить

Если вы до сих пор не нашли идеальный рецепт котлет, попробуйте этот — проверенный, сочный и абсолютно не требующий жарки. В нём нет ни грамма масла, ни кусочка хлеба, а результат поражает: нежные, румяные и тающие во рту мясные шарики с сырной начинкой.
Вот уже больше пяти лет автор этого рецепта угощает им родных и друзей. И каждый раз слышит одно и то же: "Других котлет нам не надо!" Секрет — в простой технологии и неожиданной начинке.
Что понадобится:
600 г фарша (курица, индейка или смесь)
1 яйцо
100 мл молока
40 г кукурузной муки
1 крупная луковица
30-40 г манки
Соль и специи по вкусу
100 г сыра (например, моцареллы)
Как готовить:
Фарш лучше делать самому — прокрутите мясо через мясорубку. Даже если мясо суховато, не волнуйтесь — котлеты будут очень сочными.
Лук измельчите и смешайте с фаршем.
Добавьте яйцо, соль, перец и по желанию — сушёный чеснок.
В отдельной миске соедините кукурузную муку с тёплым молоком и оставьте на 5 минут. Затем добавьте в фарш.
Чтобы масса держала форму, вмешайте манку и хорошо вымесите.
Сформируйте шарики и выложите их на противень с пергаментом.
Возьмите пластиковую бутылку с крышкой, смочите и сделайте ею углубление в каждой котлете.
Выпекайте при 180 °C 15 минут.
Достаньте, положите в каждую выемку кусочек сыра и запекайте ещё 10 минут.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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