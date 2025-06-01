Без масла, хлеба и жарки: сочные котлеты, которые не надо жарить

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы до сих пор не нашли идеальный рецепт котлет, попробуйте этот — проверенный, сочный и абсолютно не требующий жарки. В нём нет ни грамма масла, ни кусочка хлеба, а результат поражает: нежные, румяные и тающие во рту мясные шарики с сырной начинкой.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты из цуккини

Почему все просят добавки

Вот уже больше пяти лет автор этого рецепта угощает им родных и друзей. И каждый раз слышит одно и то же: "Других котлет нам не надо!" Секрет — в простой технологии и неожиданной начинке.

Что понадобится:

600 г фарша (курица, индейка или смесь)

1 яйцо

100 мл молока

40 г кукурузной муки

1 крупная луковица

30-40 г манки

Соль и специи по вкусу

100 г сыра (например, моцареллы)

Как готовить:

Фарш лучше делать самому — прокрутите мясо через мясорубку. Даже если мясо суховато, не волнуйтесь — котлеты будут очень сочными. Лук измельчите и смешайте с фаршем. Добавьте яйцо, соль, перец и по желанию — сушёный чеснок. В отдельной миске соедините кукурузную муку с тёплым молоком и оставьте на 5 минут. Затем добавьте в фарш. Чтобы масса держала форму, вмешайте манку и хорошо вымесите. Сформируйте шарики и выложите их на противень с пергаментом. Возьмите пластиковую бутылку с крышкой, смочите и сделайте ею углубление в каждой котлете. Выпекайте при 180 °C 15 минут. Достаньте, положите в каждую выемку кусочек сыра и запекайте ещё 10 минут.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

