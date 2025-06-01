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Без масла, хлеба и жарки: сочные котлеты, которые не надо жарить

1:44
Еда

Если вы до сих пор не нашли идеальный рецепт котлет, попробуйте этот — проверенный, сочный и абсолютно не требующий жарки. В нём нет ни грамма масла, ни кусочка хлеба, а результат поражает: нежные, румяные и тающие во рту мясные шарики с сырной начинкой.

Котлеты из цуккини
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты из цуккини

Почему все просят добавки

Вот уже больше пяти лет автор этого рецепта угощает им родных и друзей. И каждый раз слышит одно и то же: "Других котлет нам не надо!" Секрет — в простой технологии и неожиданной начинке.

Что понадобится:

  • 600 г фарша (курица, индейка или смесь)

  • 1 яйцо

  • 100 мл молока

  • 40 г кукурузной муки

  • 1 крупная луковица

  • 30-40 г манки

  • Соль и специи по вкусу

  • 100 г сыра (например, моцареллы)

Как готовить:

  1. Фарш лучше делать самому — прокрутите мясо через мясорубку. Даже если мясо суховато, не волнуйтесь — котлеты будут очень сочными.

  2. Лук измельчите и смешайте с фаршем.

  3. Добавьте яйцо, соль, перец и по желанию — сушёный чеснок.

  4. В отдельной миске соедините кукурузную муку с тёплым молоком и оставьте на 5 минут. Затем добавьте в фарш.

  5. Чтобы масса держала форму, вмешайте манку и хорошо вымесите.

  6. Сформируйте шарики и выложите их на противень с пергаментом.

  7. Возьмите пластиковую бутылку с крышкой, смочите и сделайте ею углубление в каждой котлете.

  8. Выпекайте при 180 °C 15 минут.

  9. Достаньте, положите в каждую выемку кусочек сыра и запекайте ещё 10 минут.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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