Не только вкусно, но и жир сжигает: что за сыр нарасхват в супермаркетах

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда речь заходит о вечерних приёмах пищи, многие первым делом думают о куриной грудке или яйцах. Но есть один продукт, который всё чаще мелькает в TikTok и оправданно заслуживает внимания — творог.

Фото: freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ творог

Почему все охотятся за творогом

Этот зернистый сыр стал настоящим хитом, не только в социальных сетях, но и в рационе тех, кто хочет похудеть, не теряя мышечной массы. Его белки требуют затрат энергии на переваривание, что стимулирует метаболизм. Плюс — надолго насыщает.

"Творог улучшает пищеварение и баланс микрофлоры, благодаря натуральным пробиотикам", — отмечает диетолог Лаура Парада. — "Он помогает контролировать аппетит, ведь белок даёт чувство сытости надолго".

Порция в 100 граммов содержит всего около 90 ккал и при этом даёт до 14 г белка. Это делает творог идеальной базой для ужинов: лёгких, сытных, противовоспалительных и малокалорийных.

Обезжиренный или жирный

Парада поясняет: и тот, и другой варианты полезны. Полножирный творог даёт больше питательных веществ. И вопреки старым мифам, жиры из цельномолочных продуктов могут даже защищать сердце, если потреблять их умеренно.

Не путайте с рикоттой

У рикотты текстура мягче, вкус нейтральнее, а белка почти вдвое меньше. Творог — плотнее и кислее, и именно поэтому он стал любимцем диетического питания.

Как использовать творог на ужин

Вот две быстрые идеи:

Белковая лепёшка : 300 г творога, яйцо, чесночный порошок и орегано — выпекается 40 минут, затем заворачиваете в неё курицу или овощи.

ПП-киш на сковороде: 2 яйца, 80 г творога, немного моцареллы, ветчина, специи — всё взбить и обжарить.

Этот сыр — больше, чем просто модный ингредиент. Это работающий способ сочетать вкус, пользу и контроль веса.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

