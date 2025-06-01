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Сезон вкуса: почему черешня и клубника — не просто лакомство, а польза для здоровья

1:56
Еда

С первыми тёплыми днями на прилавках появляется то, чего мы ждали с особым нетерпением — черешня и клубника.

Черешня
Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Черешня

Яркие, ароматные, сочные — эти ягоды не только радуют глаз и вкус, но и приносят организму реальную пользу. В короткий сезон важно не упустить момент, чтобы насытить себя витаминами "с грядки", без добавок и заморозки.

Черешня: сладкое лекарство от усталости

Не зря черешню часто называют "летним антидепрессантом". Она:
богата антиоксидантами, которые замедляют старение,
содержит витамин С, калий, магний — укрепляют сосуды и сердце,
помогает улучшить сон и настроение благодаря природному мелатонину,
способствует выведению лишней жидкости и мягкому очищению организма.
Особенно полезна тёмная черешня — в ней больше антоцианов, которые борются с воспалениями и укрепляют иммунитет.

Клубника: ароматная аптека в одной горсти

Клубника — это не только дачная романтика, но и суперфуд:
содержит больше витамина С, чем лимон — поддержка иммунитета,
помогает нормализовать уровень сахара в крови,
улучшает состояние кожи за счёт органических кислот и антиоксидантов,
способствует здоровью сердца и сосудов благодаря фолиевой кислоте.
Кроме того, клубника богата клетчаткой и низкокалорийна — отличный вариант для тех, кто следит за фигурой.

Лето — не время диет, а время пользы и вкуса

Черешня и клубника — это вкусное напоминание о том, что природа заботится о нас. Всего пара горстей ягод в день — и вы получаете заряд витаминов, поддержку иммунитета и просто радость от того, что сезон лета в самом разгаре. Ешьте свежие ягоды с удовольствием, ведь это — один из самых вкусных и натуральных способов быть здоровыми.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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