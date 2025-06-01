Советские завтраки: как начинался день с каши и бутерброда

Утро в СССР начиналось не с кофе и латте, а с проверенного временем ритуала — завтрака.
Каша на плите, аромат свежего хлеба и бутерброд с маслом — вот главный набор для бодрого старта. Этот простой набор давал заряд энергии и настроения на весь день, будь то учеба, работа или домашние дела.
Каша — основа основ
Гречневая, овсяная, манная — выбор был не слишком большим, зато каждая каша имела свою армию поклонников. Варилась на молоке или воде, часто с добавлением сахара или кусочка сливочного масла. Главное — чтобы не пригорела!
Хлеб и масло — классика жанра
Никаких круассанов, только свежий или вчерашний хлеб и толстый слой сливочного масла. Иногда добавлялся сыр или колбаса — и завтрак превращался в настоящий праздник.
Чай или молоко — напиток утра
Чай в СССР был почти обязательным спутником завтрака, зачастую заваренный в большой заварнике и разлитый по стаканам с металлическими держателями. Молоко — для тех, кто предпочитал что-то нежное и полезное.
Варёное яйцо — бонус для гурманов
Если в доме была возможность, на завтрак клали варёное яйцо. Это считалось чуть ли не лакомством и особенно радовало детей.
Мёд и варенье — сладкий акцент
Кашу или бутерброд иногда дополняли ложечкой мёда или домашним вареньем. Это было настоящим наслаждением, особенно в холодные утра.
Советские завтраки — это простота, сдержанность и вкус детства. Без модных тенденций и наворотов, но с душой и заботой о том, чтобы день начался правильно.
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