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Советские завтраки: как начинался день с каши и бутерброда

1:47
Еда

Утро в СССР начиналось не с кофе и латте, а с проверенного временем ритуала — завтрака.

Пшённая каша
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пшённая каша

Каша на плите, аромат свежего хлеба и бутерброд с маслом — вот главный набор для бодрого старта. Этот простой набор давал заряд энергии и настроения на весь день, будь то учеба, работа или домашние дела.

Каша — основа основ

Гречневая, овсяная, манная — выбор был не слишком большим, зато каждая каша имела свою армию поклонников. Варилась на молоке или воде, часто с добавлением сахара или кусочка сливочного масла. Главное — чтобы не пригорела!

Хлеб и масло — классика жанра

Никаких круассанов, только свежий или вчерашний хлеб и толстый слой сливочного масла. Иногда добавлялся сыр или колбаса — и завтрак превращался в настоящий праздник.

Чай или молоко — напиток утра

Чай в СССР был почти обязательным спутником завтрака, зачастую заваренный в большой заварнике и разлитый по стаканам с металлическими держателями. Молоко — для тех, кто предпочитал что-то нежное и полезное.

Варёное яйцо — бонус для гурманов

Если в доме была возможность, на завтрак клали варёное яйцо. Это считалось чуть ли не лакомством и особенно радовало детей.

Мёд и варенье — сладкий акцент

Кашу или бутерброд иногда дополняли ложечкой мёда или домашним вареньем. Это было настоящим наслаждением, особенно в холодные утра.

Советские завтраки — это простота, сдержанность и вкус детства. Без модных тенденций и наворотов, но с душой и заботой о том, чтобы день начался правильно.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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