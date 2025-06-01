Секрет в корочке: запеканка из кабачков, которую будут просить снова и снова

Когда хочется чего-то сытного, но не тяжёлого, эта запеканка из кабачков и помидоров — идеальный выбор. В ней сочетаются простые ингредиенты, нежная текстура и аппетитная сырная корочка, перед которой устоять невозможно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Запеканка

Основные ингредиенты

Кабачки — 800 г

Помидор — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Твёрдый сыр — 160 г

Мука — 120 г

Соль — по вкусу

Масло для смазывания формы

Как готовить

Разогрейте духовку до 180 °C. Кабачки натрите на крупной тёрке, слегка посолите и оставьте на 5 минут. Затем отожмите лишнюю жидкость. В кабачковую массу добавьте яйца и половину натёртого сыра. Посолите с учётом солёности сыра. Всыпьте просеянную муку и перемешайте. Тесто должно получиться вязким. При необходимости регулируйте количество муки. Смажьте форму маслом, выложите кабачковую массу и разровняйте. Нарежьте помидор тонкими кружочками и выложите сверху. Посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 30 минут до золотистой корочки. Время зависит от вашей духовки, так что ориентируйтесь на внешний вид.

Полезные советы

Не срезайте кожицу с молодых кабачков — она мягкая и полезная.

Запеканку удобнее нарезать, когда она немного остынет — так она не распадается.

Помидоры берите плотные, чтобы они не "поплыли" при запекании.

Количество муки — не догма: ориентируйтесь на консистенцию массы.

Эта запеканка универсальна: подойдёт и к завтраку, и к лёгкому ужину. А тянущаяся сырная корочка наверняка вызовет желание повторить рецепт ещё не раз.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

