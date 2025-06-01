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Секрет в корочке: запеканка из кабачков, которую будут просить снова и снова

Еда

Когда хочется чего-то сытного, но не тяжёлого, эта запеканка из кабачков и помидоров — идеальный выбор. В ней сочетаются простые ингредиенты, нежная текстура и аппетитная сырная корочка, перед которой устоять невозможно.

Запеканка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запеканка

Основные ингредиенты

  • Кабачки — 800 г

  • Помидор — 1 шт.

  • Яйца — 2 шт.

  • Твёрдый сыр — 160 г

  • Мука — 120 г

  • Соль — по вкусу

  • Масло для смазывания формы

Как готовить

  1. Разогрейте духовку до 180 °C. Кабачки натрите на крупной тёрке, слегка посолите и оставьте на 5 минут. Затем отожмите лишнюю жидкость.

  2. В кабачковую массу добавьте яйца и половину натёртого сыра. Посолите с учётом солёности сыра.

  3. Всыпьте просеянную муку и перемешайте. Тесто должно получиться вязким. При необходимости регулируйте количество муки.

  4. Смажьте форму маслом, выложите кабачковую массу и разровняйте.

  5. Нарежьте помидор тонкими кружочками и выложите сверху.

  6. Посыпьте оставшимся сыром.

  7. Запекайте 30 минут до золотистой корочки. Время зависит от вашей духовки, так что ориентируйтесь на внешний вид.

Полезные советы

  • Не срезайте кожицу с молодых кабачков — она мягкая и полезная.

  • Запеканку удобнее нарезать, когда она немного остынет — так она не распадается.

  • Помидоры берите плотные, чтобы они не "поплыли" при запекании.

  • Количество муки — не догма: ориентируйтесь на консистенцию массы.

Эта запеканка универсальна: подойдёт и к завтраку, и к лёгкому ужину. А тянущаяся сырная корочка наверняка вызовет желание повторить рецепт ещё не раз.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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