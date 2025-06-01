Секрет в корочке: запеканка из кабачков, которую будут просить снова и снова

Когда хочется чего-то сытного, но не тяжёлого, эта запеканка из кабачков и помидоров — идеальный выбор. В ней сочетаются простые ингредиенты, нежная текстура и аппетитная сырная корочка, перед которой устоять невозможно.
Кабачки — 800 г
Помидор — 1 шт.
Яйца — 2 шт.
Твёрдый сыр — 160 г
Мука — 120 г
Соль — по вкусу
Масло для смазывания формы
Разогрейте духовку до 180 °C. Кабачки натрите на крупной тёрке, слегка посолите и оставьте на 5 минут. Затем отожмите лишнюю жидкость.
В кабачковую массу добавьте яйца и половину натёртого сыра. Посолите с учётом солёности сыра.
Всыпьте просеянную муку и перемешайте. Тесто должно получиться вязким. При необходимости регулируйте количество муки.
Смажьте форму маслом, выложите кабачковую массу и разровняйте.
Нарежьте помидор тонкими кружочками и выложите сверху.
Посыпьте оставшимся сыром.
Запекайте 30 минут до золотистой корочки. Время зависит от вашей духовки, так что ориентируйтесь на внешний вид.
Не срезайте кожицу с молодых кабачков — она мягкая и полезная.
Запеканку удобнее нарезать, когда она немного остынет — так она не распадается.
Помидоры берите плотные, чтобы они не "поплыли" при запекании.
Количество муки — не догма: ориентируйтесь на консистенцию массы.
Эта запеканка универсальна: подойдёт и к завтраку, и к лёгкому ужину. А тянущаяся сырная корочка наверняка вызовет желание повторить рецепт ещё не раз.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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