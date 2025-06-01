Зачем бить огурцы? Китайский трюк, который покорит всех на пикнике

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Салат с хрустом? Да ещё такой, чтобы за час промариновался до последней клеточки? Это не магия, а битые огурцы по-китайски — блюдо, которое совмещает простоту приготовления и богатый вкус.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Битые огурцы

Почему "битые"

Название говорит само за себя: огурцы здесь не режут, а отбивают — скалкой, молотком или чем удобно. Это не просто эффектно, но и практично: благодаря этому приёму овощи раскрываются, лучше впитывая маринад.

Ингредиенты

Огурцы — 400 г

Зелёный лук — 30 г

Кинза — 20 г (или другая зелень по вкусу)

Для маринада

Соевый соус — 30 мл

Яблочный уксус — 20 мл

Масло (лучше нерафинированное) — 30 мл

Имбирь и чеснок — по 30 г и 3 зубчика

Сахар — 2 ч. л., соль — 1 ч. л., перец чёрный — 0,5 ч. л.

Как готовить

Огурцы промыть, слегка отбить и нарезать кусочками. Имбирь и чеснок мелко порубить. В блендере соединить всё для маринада и взбить до кашицы. Залить огурцы маринадом, оставить на 30 минут при комнатной температуре, затем ещё на полчаса в холодильнике. Нарезать зелень, добавить к огурцам, перемешать. По желанию — присыпать кунжутом или перцем чили.

Полезные советы

Соевый соус сам по себе солёный, так что с солью будьте аккуратнее.

Любите поострее? Добавьте чили. Но с дозировкой — осторожно.

Чтобы не плакать от лука, ополосните нож и луковицу холодной водой.

Хотите сохранить доску без запаха — потрите её лимоном.

Этот салат хорош и как самостоятельное блюдо, и как яркий гарнир к рису, лапше, мясу или рыбе.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

