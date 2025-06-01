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Зачем бить огурцы? Китайский трюк, который покорит всех на пикнике

1:56
Еда

Салат с хрустом? Да ещё такой, чтобы за час промариновался до последней клеточки? Это не магия, а битые огурцы по-китайски — блюдо, которое совмещает простоту приготовления и богатый вкус.

Битые огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Битые огурцы

Почему "битые"

Название говорит само за себя: огурцы здесь не режут, а отбивают — скалкой, молотком или чем удобно. Это не просто эффектно, но и практично: благодаря этому приёму овощи раскрываются, лучше впитывая маринад.

Ингредиенты

  • Огурцы — 400 г

  • Зелёный лук — 30 г

  • Кинза — 20 г (или другая зелень по вкусу)

Для маринада

  • Соевый соус — 30 мл

  • Яблочный уксус — 20 мл

  • Масло (лучше нерафинированное) — 30 мл

  • Имбирь и чеснок — по 30 г и 3 зубчика

  • Сахар — 2 ч. л., соль — 1 ч. л., перец чёрный — 0,5 ч. л.

Как готовить

  1. Огурцы промыть, слегка отбить и нарезать кусочками.

  2. Имбирь и чеснок мелко порубить.

  3. В блендере соединить всё для маринада и взбить до кашицы.

  4. Залить огурцы маринадом, оставить на 30 минут при комнатной температуре, затем ещё на полчаса в холодильнике.

  5. Нарезать зелень, добавить к огурцам, перемешать.

  6. По желанию — присыпать кунжутом или перцем чили.

Полезные советы

  • Соевый соус сам по себе солёный, так что с солью будьте аккуратнее.

  • Любите поострее? Добавьте чили. Но с дозировкой — осторожно.

  • Чтобы не плакать от лука, ополосните нож и луковицу холодной водой.

  • Хотите сохранить доску без запаха — потрите её лимоном.

Этот салат хорош и как самостоятельное блюдо, и как яркий гарнир к рису, лапше, мясу или рыбе.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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