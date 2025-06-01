Зачем бить огурцы? Китайский трюк, который покорит всех на пикнике

Салат с хрустом? Да ещё такой, чтобы за час промариновался до последней клеточки? Это не магия, а битые огурцы по-китайски — блюдо, которое совмещает простоту приготовления и богатый вкус.
Название говорит само за себя: огурцы здесь не режут, а отбивают — скалкой, молотком или чем удобно. Это не просто эффектно, но и практично: благодаря этому приёму овощи раскрываются, лучше впитывая маринад.
Огурцы — 400 г
Зелёный лук — 30 г
Кинза — 20 г (или другая зелень по вкусу)
Соевый соус — 30 мл
Яблочный уксус — 20 мл
Масло (лучше нерафинированное) — 30 мл
Имбирь и чеснок — по 30 г и 3 зубчика
Сахар — 2 ч. л., соль — 1 ч. л., перец чёрный — 0,5 ч. л.
Огурцы промыть, слегка отбить и нарезать кусочками.
Имбирь и чеснок мелко порубить.
В блендере соединить всё для маринада и взбить до кашицы.
Залить огурцы маринадом, оставить на 30 минут при комнатной температуре, затем ещё на полчаса в холодильнике.
Нарезать зелень, добавить к огурцам, перемешать.
По желанию — присыпать кунжутом или перцем чили.
Соевый соус сам по себе солёный, так что с солью будьте аккуратнее.
Любите поострее? Добавьте чили. Но с дозировкой — осторожно.
Чтобы не плакать от лука, ополосните нож и луковицу холодной водой.
Хотите сохранить доску без запаха — потрите её лимоном.
Этот салат хорош и как самостоятельное блюдо, и как яркий гарнир к рису, лапше, мясу или рыбе.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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