Пицца без теста? Да, и она вкуснее оригинала: баклажаны, от которых не оторваться

Хочется чего-то вкусного, но лёгкого? Этот рецепт словно создан для таких случаев. Нежные запечённые баклажаны, тянущийся сыр, насыщенный томатный соус и аромат свежего базилика. Никакого теста, лишнего жира и мучной тяжести. Только вкус, польза и удовольствие.
Оно заменит пиццу — без теста, но с тем же ароматом.
Подходит вегетарианцам, людям с непереносимостью глютена и тем, кто просто хочет питаться легче.
Готовится быстро и не требует плиты — вся магия происходит в аэрогриле.
Для основы:
2 средних баклажана
2 ст. л. оливкового масла
Соль, орегано по вкусу
Для начинки:
150 мл томатной пассаты без сахара
1 зубчик чеснока
Соль, масло — по вкусу
150 г тёртой моцареллы
Для подачи:
Тёртый пармезан — по вкусу
Несколько листьев свежего базилика
Разрежьте баклажаны вдоль и сделайте неглубокие надрезы на мякоти. Посолите, сбрызните маслом. Разогрейте аэрогриль до 180°C.
Положите баклажаны в корзину аэрогриля и готовьте 10-12 минут. Мякоть должна стать мягкой — проверьте вилкой.
Смешайте томатную пассату с натёртым чесноком, солью и ложкой масла. Натерите сыр: моцареллу — крупно, пармезан — мелко. Порубите базилик.
Достаньте баклажаны, слегка разомните мякоть вилкой. Сверху — соус, щепотка орегано, слой моцареллы, немного масла и пармезана. Верните в аэрогриль (теперь при 190°C) на 5-8 минут до золотистой корочки.
Подавайте горячими, прямо из аэрогриля. Посыпьте базиликом и добавьте ещё немного пармезана. Подойдут как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира.
Добавьте в начинку вяленые томаты или маслины — будет ещё ярче.
Можно подать с кусочком зернового хлеба или зелёным салатом.
Подходит как основное блюдо на ужин или лёгкий обед.
Баклажан содержит антиоксиданты, полезные для сердца и сосудов.
Аэрогриль готовит за счёт циркуляции горячего воздуха — это как духовка, но быстрее и без масла.
Моцарелла при запекании становится тягучей — один из лучших сыров для "пицц без теста".
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Каждая вторая китайская машина возвращается дилеру — покупатели жалуются, дилеры теряют деньги, а импорт резко падает. Что пошло не так?