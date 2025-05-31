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Пицца без теста? Да, и она вкуснее оригинала: баклажаны, от которых не оторваться

2:47
Еда

Хочется чего-то вкусного, но лёгкого? Этот рецепт словно создан для таких случаев. Нежные запечённые баклажаны, тянущийся сыр, насыщенный томатный соус и аромат свежего базилика. Никакого теста, лишнего жира и мучной тяжести. Только вкус, польза и удовольствие.

запечённые баклажаны
Фото: freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
запечённые баклажаны

Зачем пробовать это блюдо

  • Оно заменит пиццу — без теста, но с тем же ароматом.

  • Подходит вегетарианцам, людям с непереносимостью глютена и тем, кто просто хочет питаться легче.

  • Готовится быстро и не требует плиты — вся магия происходит в аэрогриле.

Ингредиенты на 2 порции

Для основы:

  • 2 средних баклажана

  • 2 ст. л. оливкового масла

  • Соль, орегано по вкусу

Для начинки:

  • 150 мл томатной пассаты без сахара

  • 1 зубчик чеснока

  • Соль, масло — по вкусу

  • 150 г тёртой моцареллы

Для подачи:

  • Тёртый пармезан — по вкусу

  • Несколько листьев свежего базилика

Как готовить

1. Подготовка баклажанов

Разрежьте баклажаны вдоль и сделайте неглубокие надрезы на мякоти. Посолите, сбрызните маслом. Разогрейте аэрогриль до 180°C.

2. Первое запекание

Положите баклажаны в корзину аэрогриля и готовьте 10-12 минут. Мякоть должна стать мягкой — проверьте вилкой.

3. Пока запекаются — делаем соус

Смешайте томатную пассату с натёртым чесноком, солью и ложкой масла. Натерите сыр: моцареллу — крупно, пармезан — мелко. Порубите базилик.

4. Сборка

Достаньте баклажаны, слегка разомните мякоть вилкой. Сверху — соус, щепотка орегано, слой моцареллы, немного масла и пармезана. Верните в аэрогриль (теперь при 190°C) на 5-8 минут до золотистой корочки.

Подача

Подавайте горячими, прямо из аэрогриля. Посыпьте базиликом и добавьте ещё немного пармезана. Подойдут как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира.

Полезные советы

  • Добавьте в начинку вяленые томаты или маслины — будет ещё ярче.

  • Можно подать с кусочком зернового хлеба или зелёным салатом.

  • Подходит как основное блюдо на ужин или лёгкий обед.

Интересные факты:

  1. Баклажан содержит антиоксиданты, полезные для сердца и сосудов.

  2. Аэрогриль готовит за счёт циркуляции горячего воздуха — это как духовка, но быстрее и без масла.

  3. Моцарелла при запекании становится тягучей — один из лучших сыров для "пицц без теста".

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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