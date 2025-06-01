Шарлотка без выпечки — вкусный, нежный и очень красивый: домашний торт за час

Бывают десерты, которые не требуют ни духовки, ни особых навыков — и при этом выглядят так, будто над ними трудилась целая кондитерская команда. Один из таких — торт "Шарлотка" из бисквитных рулетов. Его просто собрать, приятно есть и не стыдно подать даже на праздничный стол. А ещё - он стабильно вызывает восторг у гостей, особенно за счёт эффектной подачи.
Бисквитные рулеты — 5 шт. по 200 г
Печенье "Зоологическое" — 180 г
Сливки 30% — 250 мл
Сахар — 40 г
Быстрорастворимый желатин — 15 г
Вода — 60 мл
Такой торт станет настоящей находкой для занятых, но креативных хозяек. Он не требует печи, но выглядит очень эффектно — и с лёгкостью адаптируется под разные вкусы. Хотите — добавьте в крем фрукты, орехи или шоколадную крошку. Хотите — замените зоологическое печенье на крекеры или овсяное. Главное — сохранить основу и пропорции. А остальное — поле для вашей фантазии.
Шарло́тка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.
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