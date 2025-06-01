Шарлотка без выпечки — вкусный, нежный и очень красивый: домашний торт за час

Бывают десерты, которые не требуют ни духовки, ни особых навыков — и при этом выглядят так, будто над ними трудилась целая кондитерская команда. Один из таких — торт "Шарлотка" из бисквитных рулетов. Его просто собрать, приятно есть и не стыдно подать даже на праздничный стол. А ещё - он стабильно вызывает восторг у гостей, особенно за счёт эффектной подачи.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бисквитный рулет

Ингредиенты (на 8 порций)

Бисквитные рулеты — 5 шт. по 200 г

Печенье "Зоологическое" — 180 г

Сливки 30% — 250 мл

Сахар — 40 г

Быстрорастворимый желатин — 15 г

Вода — 60 мл

Как приготовить торт "Шарлотка" без выпечки

Подготовьте все ингредиенты: достаньте их из холодильника заранее, чтобы сливки были чуть теплее, а рулеты легче резались. Нарежьте рулеты на ломтики средней толщины — это будут и "стенки", и "крышка" будущего торта. В маленькой ёмкости растворите желатин в воде, дайте ему набухнуть и тщательно размешайте. В миске взбейте сливки с сахаром до лёгких пиков. Влейте подготовленный желатин и аккуратно перемешайте. Измельчите печенье — можно вручную, а можно в блендере. Добавьте его к сливочной массе. Перемешайте крем миксером до однородности. Он должен быть гладким и достаточно плотным, чтобы хорошо держал форму. Подготовьте форму: выстелите её пищевой плёнкой, чтобы торт легко вынимался. На дно и по бокам уложите ломтики рулета в один слой, как мозаику. Заполните форму кремом, выровняйте, а сверху снова выложите рулет. Закройте края плёнки и отправьте в холодильник минимум на 3 часа. Когда торт застынет, аккуратно переверните его на блюдо, снимите плёнку — и наслаждайтесь красотой и вкусом!

Такой торт станет настоящей находкой для занятых, но креативных хозяек. Он не требует печи, но выглядит очень эффектно — и с лёгкостью адаптируется под разные вкусы. Хотите — добавьте в крем фрукты, орехи или шоколадную крошку. Хотите — замените зоологическое печенье на крекеры или овсяное. Главное — сохранить основу и пропорции. А остальное — поле для вашей фантазии.

Уточнения

Шарло́тка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

