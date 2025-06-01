Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цвет, который отпугивает: 5 простых приёмов, как защитить ваш сад от голубей
Увлажняй и оберегай: эффективные домашние крем, тоники и маска против морщин — вот как их сделать
У лягушек свои гендерные секреты — и один из них только что раскрыли
Свадьба мечты обернулась кошмаром: Волочкова призналась, что предвидела крах с Вдовиным
До последней капли: как доливка бензина после щелчка пистолета может привести к ремонту
Плодотворное сотрудничество или обычные слова? Каковы планы России и Бахрейна по торговле
Элджей снимет автобиографию: полный метр о пути из новосибирских баттлов к хитам
Не Бали, не Гоа: это место в Индии не туристическое — и именно в этом его сила
Почему розовый — король летнего гардероба: 5 убедительных причин полюбить этот цвет

Шарлотка без выпечки — вкусный, нежный и очень красивый: домашний торт за час

Еда

Бывают десерты, которые не требуют ни духовки, ни особых навыков — и при этом выглядят так, будто над ними трудилась целая кондитерская команда. Один из таких — торт "Шарлотка" из бисквитных рулетов. Его просто собрать, приятно есть и не стыдно подать даже на праздничный стол. А ещё - он стабильно вызывает восторг у гостей, особенно за счёт эффектной подачи.

Бисквитный рулет
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бисквитный рулет

Ингредиенты (на 8 порций)

  • Бисквитные рулеты — 5 шт. по 200 г

  • Печенье "Зоологическое" — 180 г

  • Сливки 30% — 250 мл

  • Сахар — 40 г

  • Быстрорастворимый желатин — 15 г

  • Вода — 60 мл

Как приготовить торт "Шарлотка" без выпечки

  1. Подготовьте все ингредиенты: достаньте их из холодильника заранее, чтобы сливки были чуть теплее, а рулеты легче резались.
  2. Нарежьте рулеты на ломтики средней толщины — это будут и "стенки", и "крышка" будущего торта.
  3. В маленькой ёмкости растворите желатин в воде, дайте ему набухнуть и тщательно размешайте.
  4. В миске взбейте сливки с сахаром до лёгких пиков.
  5. Влейте подготовленный желатин и аккуратно перемешайте.
  6. Измельчите печенье — можно вручную, а можно в блендере. Добавьте его к сливочной массе.
  7. Перемешайте крем миксером до однородности. Он должен быть гладким и достаточно плотным, чтобы хорошо держал форму.
  8. Подготовьте форму: выстелите её пищевой плёнкой, чтобы торт легко вынимался. На дно и по бокам уложите ломтики рулета в один слой, как мозаику.
  9. Заполните форму кремом, выровняйте, а сверху снова выложите рулет. Закройте края плёнки и отправьте в холодильник минимум на 3 часа.
  10. Когда торт застынет, аккуратно переверните его на блюдо, снимите плёнку — и наслаждайтесь красотой и вкусом!

Такой торт станет настоящей находкой для занятых, но креативных хозяек. Он не требует печи, но выглядит очень эффектно — и с лёгкостью адаптируется под разные вкусы. Хотите — добавьте в крем фрукты, орехи или шоколадную крошку. Хотите — замените зоологическое печенье на крекеры или овсяное. Главное — сохранить основу и пропорции. А остальное — поле для вашей фантазии.

Уточнения

Шарло́тка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Конструктор вместо Taurus: украинский ВПК на грани позора
Военные новости
Конструктор вместо Taurus: украинский ВПК на грани позора Аудио 
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Авто
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Зеленский ставит кровавые условия: какую цену готова заплатить Россия за мир? Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Последние материалы
Цвет, который отпугивает: 5 простых приёмов, как защитить ваш сад от голубей
Увлажняй и оберегай: эффективные домашние крем, тоники и маска против морщин — вот как их сделать
У лягушек свои гендерные секреты — и один из них только что раскрыли
Свадьба мечты обернулась кошмаром: Волочкова призналась, что предвидела крах с Вдовиным
До последней капли: как доливка бензина после щелчка пистолета может привести к ремонту
Шарлотка без выпечки — вкусный, нежный и очень красивый: домашний торт за час
Плодотворное сотрудничество или обычные слова? Каковы планы России и Бахрейна по торговле
Элджей снимет автобиографию: полный метр о пути из новосибирских баттлов к хитам
Не Бали, не Гоа: это место в Индии не туристическое — и именно в этом его сила
Почему розовый — король летнего гардероба: 5 убедительных причин полюбить этот цвет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.