Закончился хлеб? Пышные, румяные, домашние: лучший рецепт булочек для начинающих

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Нет ничего уютнее, чем запах свежеиспечённой домашней выпечки, наполняющий кухню. Эти булочки — отличная основа для бутербродов или просто вкусная домашняя альтернатива магазинному хлебу. Готовятся просто, получаются мягкими и ароматными — идеальны как к завтраку, так и к семейному ужину.

Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Булочки

Ингредиенты

Мука — 320-350 г

Сухие дрожжи — 5 г

Тёплая вода — 175 г

Растительное масло — 30 г

Соль — 0,5 ч. ложки

Сахар — 2-3 ч. ложки

Яичный желток для смазывания (по желанию) — 1 шт.

Как приготовить булочки

В миске соедините тёплую воду с дрожжами, добавьте сахар и соль. Перемешайте до растворения. Влейте растительное масло, а затем постепенно вводите просеянную муку. Замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в тёплом месте на 2 часа — оно должно увеличиться в объёме в два раза. Когда тесто подойдёт, обомните его и разделите на равные части. Сформируйте круглые булочки и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Включите духовку. Если хотите, чтобы булочки были с красивой румяной корочкой — смажьте их желтком. Оставьте заготовки на 10-15 минут для расстойки. Выпекайте при 180 °C 15-20 минут до золотистого цвета. Готовую выпечку оставьте остывать прямо в духовке, при слегка приоткрытой дверце — так булочки останутся мягкими.

Булочки получаются особенно вкусными, если подать их слегка тёплыми, с кусочком сливочного масла или ложкой варенья. Они отлично сочетаются как с солёной, так и со сладкой начинкой — подойдут для сэндвичей, бургеров, а можно просто разломить руками и насладиться мягким, пушистым мякишем. Такие булочки — это не только вкус, но и настоящее удовольствие от процесса приготовления.

Уточнения

Хлебобу́лочные изделия — пищевые продукты, получаемые методом выпекания из теста (состоящего как минимум из муки, воды и соли), разрыхлённого дрожжами или закваской.

