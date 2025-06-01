Закончился хлеб? Пышные, румяные, домашние: лучший рецепт булочек для начинающих

Нет ничего уютнее, чем запах свежеиспечённой домашней выпечки, наполняющий кухню. Эти булочки — отличная основа для бутербродов или просто вкусная домашняя альтернатива магазинному хлебу. Готовятся просто, получаются мягкими и ароматными — идеальны как к завтраку, так и к семейному ужину.
Мука — 320-350 г
Сухие дрожжи — 5 г
Тёплая вода — 175 г
Растительное масло — 30 г
Соль — 0,5 ч. ложки
Сахар — 2-3 ч. ложки
Яичный желток для смазывания (по желанию) — 1 шт.
Булочки получаются особенно вкусными, если подать их слегка тёплыми, с кусочком сливочного масла или ложкой варенья. Они отлично сочетаются как с солёной, так и со сладкой начинкой — подойдут для сэндвичей, бургеров, а можно просто разломить руками и насладиться мягким, пушистым мякишем. Такие булочки — это не только вкус, но и настоящее удовольствие от процесса приготовления.
Хлебобу́лочные изделия — пищевые продукты, получаемые методом выпекания из теста (состоящего как минимум из муки, воды и соли), разрыхлённого дрожжами или закваской.
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