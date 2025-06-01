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Закончился хлеб? Пышные, румяные, домашние: лучший рецепт булочек для начинающих

2:11
Еда

Нет ничего уютнее, чем запах свежеиспечённой домашней выпечки, наполняющий кухню. Эти булочки — отличная основа для бутербродов или просто вкусная домашняя альтернатива магазинному хлебу. Готовятся просто, получаются мягкими и ароматными — идеальны как к завтраку, так и к семейному ужину.

Булочки
Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Булочки

Ингредиенты

  • Мука — 320-350 г

  • Сухие дрожжи — 5 г

  • Тёплая вода — 175 г

  • Растительное масло — 30 г

  • Соль — 0,5 ч. ложки

  • Сахар — 2-3 ч. ложки

  • Яичный желток для смазывания (по желанию) — 1 шт.

Как приготовить булочки

  1. В миске соедините тёплую воду с дрожжами, добавьте сахар и соль. Перемешайте до растворения.
  2. Влейте растительное масло, а затем постепенно вводите просеянную муку. Замесите мягкое, эластичное тесто.
  3. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в тёплом месте на 2 часа — оно должно увеличиться в объёме в два раза.
  4. Когда тесто подойдёт, обомните его и разделите на равные части. Сформируйте круглые булочки и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  5. Включите духовку. Если хотите, чтобы булочки были с красивой румяной корочкой — смажьте их желтком. Оставьте заготовки на 10-15 минут для расстойки.
  6. Выпекайте при 180 °C 15-20 минут до золотистого цвета. Готовую выпечку оставьте остывать прямо в духовке, при слегка приоткрытой дверце — так булочки останутся мягкими.

Булочки получаются особенно вкусными, если подать их слегка тёплыми, с кусочком сливочного масла или ложкой варенья. Они отлично сочетаются как с солёной, так и со сладкой начинкой — подойдут для сэндвичей, бургеров, а можно просто разломить руками и насладиться мягким, пушистым мякишем. Такие булочки — это не только вкус, но и настоящее удовольствие от процесса приготовления.

Уточнения

Хлебобу́лочные изделия — пищевые продукты, получаемые методом выпекания из теста (состоящего как минимум из муки, воды и соли), разрыхлённого дрожжами или закваской.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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