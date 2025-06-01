Попробуйте приготовить этот пунш на вашу коктейльную вечеринку: дешево и со вкусом

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкий и ароматный пунш — идеальный напиток для летних вечеринок и неспешных вечеров с друзьями. В основе — крепкий чёрный чай, цитрусовые соки, мята и водка. Напиток получается освежающим, сбалансированным и бодрящим. Главное — хорошо охладить перед подачей!

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутылки с комбучей

Ингредиенты (на 2 порции)

Свежая мята — 25 г

Чай чёрный (в пакетиках) — 2 шт.

Сахар — полтора стакана

Свежий лимонный сок — 1 стакан

Свежий апельсиновый сок — 1 стакан

Водка — 1 стакан

Лимон (нарезанный тонкими дольками) — 1 шт.

Как приготовить

Положите мяту в большой заварник и залейте её 6 стаканами кипятка. Сразу добавьте чайные пакетики, накройте крышкой и дайте настояться 30 минут. Удалите чайные пакетики и процедите настой. Листья мяты тоже можно удалить — они уже отдали аромат. Пока чай ещё тёплый, добавьте сахар и тщательно размешайте до полного растворения. Влейте лимонный и апельсиновый соки. Оставьте напиток остывать при комнатной температуре. Как только настой остынет, добавьте водку, перемешайте и уберите пунш в холодильник минимум на час — он должен быть хорошо охлаждённым.

Подача

Перед подачей встряхните или перемешайте пунш, налейте в стаканы с кубиками льда и украсьте дольками лимона. Наслаждайтесь!

Уточнения

Пунш (от нем. Punsch, англ. punch) — собирательное название коктейлей, в первую очередь алкогольных, обычно содержащих фрукты или фруктовый сок.

