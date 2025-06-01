Попробуйте приготовить этот пунш на вашу коктейльную вечеринку: дешево и со вкусом

Лёгкий и ароматный пунш — идеальный напиток для летних вечеринок и неспешных вечеров с друзьями. В основе — крепкий чёрный чай, цитрусовые соки, мята и водка. Напиток получается освежающим, сбалансированным и бодрящим. Главное — хорошо охладить перед подачей!
Свежая мята — 25 г
Чай чёрный (в пакетиках) — 2 шт.
Сахар — полтора стакана
Свежий лимонный сок — 1 стакан
Свежий апельсиновый сок — 1 стакан
Водка — 1 стакан
Лимон (нарезанный тонкими дольками) — 1 шт.
Перед подачей встряхните или перемешайте пунш, налейте в стаканы с кубиками льда и украсьте дольками лимона. Наслаждайтесь!
Пунш (от нем. Punsch, англ. punch) — собирательное название коктейлей, в первую очередь алкогольных, обычно содержащих фрукты или фруктовый сок.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?