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Баклажаны в рукаве: ароматный гарнир или полноценное блюдо

2:05
Еда

Если вы ищете простой, полезный и вкусный способ приготовить баклажаны, то этот рецепт для вас.

рукав для запекания
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
рукав для запекания

Запекание в рукаве позволяет сохранить максимум вкуса и аромата без лишнего масла, а овощи получаются мягкими, сочными и насыщенными. Идеально подходит как гарнир к мясу, так и как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2–3 шт. (средние)

  • Болгарский перец – 1–2 шт. (по желанию)
  • Помидоры – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2–3 зубчика
  • Оливковое или растительное масло – 2–3 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сухие травы (орегано, базилик, тимьян) – по вкусу
  • Петрушка или укроп – для подачи

Приготовление:

Подготовка овощей:

  1. Баклажаны нарежьте кружочками или полукружьями.
  2. Посолите и оставьте на 15–20 минут, чтобы ушла горечь. Затем промойте.
  3. Лук нарежьте полукольцами, перец и помидоры – крупными кусочками.
  4. Чеснок измельчите или нарежьте тонкими пластинками.

Смешивание:

  1. В глубокой миске соедините все овощи.
  2. Добавьте масло, специи, соль, перец и сухие травы.
  3. Хорошо перемешайте.

Запекание:

  1. Переложите овощи в рукав для запекания, завяжите его и сделайте сверху пару проколов зубочисткой.
  2. Поместите рукав на противень и запекайте в разогретой до 180–190°C духовке около 40–45 минут.

Подача:

  1. Осторожно вскройте рукав – внутри будет много ароматного сока.
  2. Посыпьте свежей зеленью и подавайте горячими или тёплыми.

Баклажаны, запечённые в рукаве, — это простое и насыщенное овощное блюдо с ярким ароматом специй и чеснока. Они отлично сочетаются с мясом, рыбой, рисом или просто ломтем свежего хлеба. Минимум хлопот — максимум вкуса!

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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