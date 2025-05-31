Баклажаны в рукаве: ароматный гарнир или полноценное блюдо

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете простой, полезный и вкусный способ приготовить баклажаны, то этот рецепт для вас.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain рукав для запекания

Запекание в рукаве позволяет сохранить максимум вкуса и аромата без лишнего масла, а овощи получаются мягкими, сочными и насыщенными. Идеально подходит как гарнир к мясу, так и как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2–3 шт. (средние)

Болгарский перец – 1–2 шт. (по желанию)

Помидоры – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2–3 зубчика

Оливковое или растительное масло – 2–3 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Сухие травы (орегано, базилик, тимьян) – по вкусу

Петрушка или укроп – для подачи

Приготовление:

Подготовка овощей:

Баклажаны нарежьте кружочками или полукружьями. Посолите и оставьте на 15–20 минут, чтобы ушла горечь. Затем промойте. Лук нарежьте полукольцами, перец и помидоры – крупными кусочками. Чеснок измельчите или нарежьте тонкими пластинками.

Смешивание:

В глубокой миске соедините все овощи. Добавьте масло, специи, соль, перец и сухие травы. Хорошо перемешайте.

Запекание:

Переложите овощи в рукав для запекания, завяжите его и сделайте сверху пару проколов зубочисткой. Поместите рукав на противень и запекайте в разогретой до 180–190°C духовке около 40–45 минут.

Подача:

Осторожно вскройте рукав – внутри будет много ароматного сока. Посыпьте свежей зеленью и подавайте горячими или тёплыми.

Баклажаны, запечённые в рукаве, — это простое и насыщенное овощное блюдо с ярким ароматом специй и чеснока. Они отлично сочетаются с мясом, рыбой, рисом или просто ломтем свежего хлеба. Минимум хлопот — максимум вкуса!