Баклажаны в рукаве: ароматный гарнир или полноценное блюдо

Если вы ищете простой, полезный и вкусный способ приготовить баклажаны, то этот рецепт для вас.
Запекание в рукаве позволяет сохранить максимум вкуса и аромата без лишнего масла, а овощи получаются мягкими, сочными и насыщенными. Идеально подходит как гарнир к мясу, так и как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты:
Баклажаны – 2–3 шт. (средние)
Приготовление:
Подготовка овощей:
Смешивание:
Запекание:
Подача:
Баклажаны, запечённые в рукаве, — это простое и насыщенное овощное блюдо с ярким ароматом специй и чеснока. Они отлично сочетаются с мясом, рыбой, рисом или просто ломтем свежего хлеба. Минимум хлопот — максимум вкуса!
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.