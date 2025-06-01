Эту рисовую кашу с клубникой и двумя секретными ингредиентами вы будете готовить каждый день: раскроем секрет аппетитного завтрака

Рисовая каша — это не просто блюдо, а часть нашей кулинарной истории, которая передается из поколения в поколение. Еще наши прабабушки варили ее как простое, но очень питательное угощение.
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Каша с клубникой
Сегодня мы можем приготовить рисовую кашу по-новому, добавив в нее свежие ягоды, сметану и немного шоколада. Результат — идеальное сочетание вкусов, которое не оставит вас равнодушными. А процесс приготовления настолько прост, что справится даже начинающий кулинар!
Ингредиенты (на 4 порции):
Круглозерный рис — 200 г
Сливочное масло — 40 г
Соль — 4 щепотки
Вода — 400 мл
Молоко — 400 мл
Ванильный сахар — 8 чайных ложек
Свежая клубника — 150 г
Сахарный песок — 1 чайная ложка
Шоколад — 50 г
Растопленное сливочное масло — 4 столовые ложки
Сметана — 4 столовые ложки
Рецепт
Тщательно промойте рис под холодной водой. Положите его в кастрюлю, добавьте масло и соль. Залейте водой и поставьте на слабый огонь. Варите, периодически помешивая, до готовности. Если нужно, подлейте немного воды.
Когда рис станет мягким, введите молоко и ванильный сахар. Готовьте еще 5 минут, постоянно помешивая, чтобы каша стала кремообразной.
Приготовьте клубничный соус: промойте ягоды, положите в кастрюлю, добавьте сахарную пудру и варите до готовности.
Подавайте кашу с клубничным соусом, растопленным шоколадом, маслом и сметаной.
Полезные советы:
Для аромата добавьте в молоко немного корицы или стручок ванили, напоминает kupi. cz.
Клубнику можно заменить замороженной или другими ягодами: малиной, черникой или абрикосами.
Для веганской версии рецепта используйте растительное молоко и заменитель сливочного масла.
Любители хрустящей текстуры могут добавить в кашу рубленые орехи или мюсли.