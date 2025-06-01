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Эту рисовую кашу с клубникой и двумя секретными ингредиентами вы будете готовить каждый день: раскроем секрет аппетитного завтрака

2:13
Еда

Рисовая каша — это не просто блюдо, а часть нашей кулинарной истории, которая передается из поколения в поколение. Еще наши прабабушки варили ее как простое, но очень питательное угощение.

Каша с клубникой
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Каша с клубникой

Сегодня мы можем приготовить рисовую кашу по-новому, добавив в нее свежие ягоды, сметану и немного шоколада. Результат — идеальное сочетание вкусов, которое не оставит вас равнодушными. А процесс приготовления настолько прост, что справится даже начинающий кулинар!

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Круглозерный рис — 200 г
  • Сливочное масло — 40 г
  • Соль — 4 щепотки
  • Вода — 400 мл
  • Молоко — 400 мл
  • Ванильный сахар — 8 чайных ложек
  • Свежая клубника — 150 г
  • Сахарный песок — 1 чайная ложка
  • Шоколад — 50 г
  • Растопленное сливочное масло — 4 столовые ложки
  • Сметана — 4 столовые ложки

Рецепт

  1. Тщательно промойте рис под холодной водой. Положите его в кастрюлю, добавьте масло и соль. Залейте водой и поставьте на слабый огонь. Варите, периодически помешивая, до готовности. Если нужно, подлейте немного воды.
  2. Когда рис станет мягким, введите молоко и ванильный сахар. Готовьте еще 5 минут, постоянно помешивая, чтобы каша стала кремообразной.
  3. Приготовьте клубничный соус: промойте ягоды, положите в кастрюлю, добавьте сахарную пудру и варите до готовности.
  4. Подавайте кашу с клубничным соусом, растопленным шоколадом, маслом и сметаной.

Полезные советы:

  • Для аромата добавьте в молоко немного корицы или стручок ванили, напоминает kupi. cz.
  • Клубнику можно заменить замороженной или другими ягодами: малиной, черникой или абрикосами.
  • Для веганской версии рецепта используйте растительное молоко и заменитель сливочного масла.
  • Любители хрустящей текстуры могут добавить в кашу рубленые орехи или мюсли.

Уточнения

Ри́совая ка́ша — каша из риса. 

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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