Эту рисовую кашу с клубникой и двумя секретными ингредиентами вы будете готовить каждый день: раскроем секрет аппетитного завтрака

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Рисовая каша — это не просто блюдо, а часть нашей кулинарной истории, которая передается из поколения в поколение. Еще наши прабабушки варили ее как простое, но очень питательное угощение.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Каша с клубникой

Сегодня мы можем приготовить рисовую кашу по-новому, добавив в нее свежие ягоды, сметану и немного шоколада. Результат — идеальное сочетание вкусов, которое не оставит вас равнодушными. А процесс приготовления настолько прост, что справится даже начинающий кулинар!

Ингредиенты (на 4 порции):

Круглозерный рис — 200 г

Сливочное масло — 40 г

Соль — 4 щепотки

Вода — 400 мл

Молоко — 400 мл

Ванильный сахар — 8 чайных ложек

Свежая клубника — 150 г

Сахарный песок — 1 чайная ложка

Шоколад — 50 г

Растопленное сливочное масло — 4 столовые ложки

Сметана — 4 столовые ложки

Рецепт

Тщательно промойте рис под холодной водой. Положите его в кастрюлю, добавьте масло и соль. Залейте водой и поставьте на слабый огонь. Варите, периодически помешивая, до готовности. Если нужно, подлейте немного воды. Когда рис станет мягким, введите молоко и ванильный сахар. Готовьте еще 5 минут, постоянно помешивая, чтобы каша стала кремообразной. Приготовьте клубничный соус: промойте ягоды, положите в кастрюлю, добавьте сахарную пудру и варите до готовности. Подавайте кашу с клубничным соусом, растопленным шоколадом, маслом и сметаной.

Полезные советы:

Для аромата добавьте в молоко немного корицы или стручок ванили, напоминает kupi. cz.

Клубнику можно заменить замороженной или другими ягодами: малиной, черникой или абрикосами.

Для веганской версии рецепта используйте растительное молоко и заменитель сливочного масла.

Любители хрустящей текстуры могут добавить в кашу рубленые орехи или мюсли.

Уточнения

Ри́совая ка́ша — каша из риса.



Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

