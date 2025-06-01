Секрет хрустящей закуски: слоеное тесто с моцареллой и помидорами черри исчезнет со стола за минуты

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите устроить вечеринку и ищете что-то быстрое, ароматное и хрустящее? Попробуйте этот рецепт запечённого слоёного теста с моцареллой и помидорами. Хрустящая основа, расплавленный сыр, сочные томаты и аромат базилика превратят это блюдо в идеальную закуску или лёгкий ужин. Весь процесс займёт всего несколько минут, а результат превзойдёт все ожидания!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка с помидорами черри

Запечённое слоёное тесто с моцареллой и помидорами

Ингредиенты:

1 упаковка слоёного теста

200 г тёртой моцареллы (или другого сыра по вкусу)

3-5 помидоров черри

2-3 ст. ложки оливкового масла

1 ст. ложка сушёного базилика (свежий сделает блюдо ещё вкуснее)

1 зубчик чеснока (по желанию)

1 яйцо для смазывания теста

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Раскатайте слоёное тесто в тонкий пласт и нарежьте на квадраты или прямоугольники. Проткните тесто вилкой в нескольких местах, чтобы оно не вздулось при выпечке. Смажьте каждый кусочек теста взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке около 10 минут до золотистого цвета. Приготовление ароматизированного масла: в небольшой миске смешайте оливковое масло, сушёный базилик и измельчённый чеснок (если используете). Дайте смеси настояться несколько минут, чтобы ароматы соединились. Нарежьте помидоры черри тонкими ломтиками. Посолите и оставьте на несколько минут, чтобы выделился сок. Затем слейте лишнюю влагу. Достаньте слоёное тесто из духовки и посыпьте каждый кусочек тёртой моцареллой. Выложите сверху ломтики помидоров и полейте базиликовым маслом. Верните в духовку и запекайте при 180°C ещё 10-15 минут, пока сыр не расплавится, а тесто не станет золотистым.

Дайте остыть 5-10 минут перед подачей. Это блюдо прекрасно как в тёплом, так и в холодном виде. Подавайте с бокалом вина или как часть пикника.

Уточнения

Тома́т че́рри (от англ. cherry — «вишня») — разновидность томатов с небольшими плодами, культивируется с начала 1800-х годов.



Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (паста филата).

