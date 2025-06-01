Секрет хрустящей закуски: слоеное тесто с моцареллой и помидорами черри исчезнет со стола за минуты

Хотите устроить вечеринку и ищете что-то быстрое, ароматное и хрустящее? Попробуйте этот рецепт запечённого слоёного теста с моцареллой и помидорами. Хрустящая основа, расплавленный сыр, сочные томаты и аромат базилика превратят это блюдо в идеальную закуску или лёгкий ужин. Весь процесс займёт всего несколько минут, а результат превзойдёт все ожидания!
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка с помидорами черри
Запечённое слоёное тесто с моцареллой и помидорами
Ингредиенты:
1 упаковка слоёного теста
200 г тёртой моцареллы (или другого сыра по вкусу)
3-5 помидоров черри
2-3 ст. ложки оливкового масла
1 ст. ложка сушёного базилика (свежий сделает блюдо ещё вкуснее)
1 зубчик чеснока (по желанию)
1 яйцо для смазывания теста
Соль и перец по вкусу
Приготовление:
Раскатайте слоёное тесто в тонкий пласт и нарежьте на квадраты или прямоугольники. Проткните тесто вилкой в нескольких местах, чтобы оно не вздулось при выпечке.
Смажьте каждый кусочек теста взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке около 10 минут до золотистого цвета.
Приготовление ароматизированного масла: в небольшой миске смешайте оливковое масло, сушёный базилик и измельчённый чеснок (если используете). Дайте смеси настояться несколько минут, чтобы ароматы соединились.
Нарежьте помидоры черри тонкими ломтиками. Посолите и оставьте на несколько минут, чтобы выделился сок. Затем слейте лишнюю влагу.
Достаньте слоёное тесто из духовки и посыпьте каждый кусочек тёртой моцареллой.
Выложите сверху ломтики помидоров и полейте базиликовым маслом.
Верните в духовку и запекайте при 180°C ещё 10-15 минут, пока сыр не расплавится, а тесто не станет золотистым.
Дайте остыть 5-10 минут перед подачей. Это блюдо прекрасно как в тёплом, так и в холодном виде. Подавайте с бокалом вина или как часть пикника.
Уточнения
Тома́т че́рри (от англ. cherry — «вишня») — разновидность томатов с небольшими плодами, культивируется с начала 1800-х годов.
Моцаре́лламоццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (паста филата).