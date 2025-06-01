Сырно-ветчинный вихрь: рулетики из слоёного теста исчезнут со стола за несколько минут

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Рулетики из слоёного теста с сырной начинкой — идеальный выбор для быстрого перекуса, праздничного стола или дружеской встречи. Эти рулетики просты в приготовлении, а их хрустящая текстура и восхитительное сочетание ветчины и сыра не оставят равнодушными никого. Стоит попробовать их один раз, и они обязательно станут вашим любимым рецептом!

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рулетики

Рулетики из слоёного теста с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

Для основы:

1 упаковка слоёного теста (275 г)

Для начинки:

8 ломтиков плавленого сыра

125 г качественной ветчины (нарезать ломтиками)

Для украшения:

1 яйцо (для смазывания)

семена кунжута (для посыпки)

Приготовление:

Раскатайте слоёное тесто на ровной поверхности. Равномерно распределите по нему ломтики плавленого сыра, а сверху уложите тонкие ломтики ветчины. Смажьте края теста взбитым яйцом. Нарежьте тесто на полоски и аккуратно сверните в рулетики. Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Оставьте немного места между ними. Смажьте рулетики взбитым яйцом и посыпьте семенами кунжута для хрустящей корочки и декоративного вида. Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте рулетики около 20 минут до золотистого цвета.

После остывания подавайте рулетики с улыбкой и наслаждением!

Советы для улучшения:

Для пикантности добавьте в начинку дижонскую горчицу или измельчённый острый перец.

Попробуйте заменить плавленый сыр на ломтики Гауды, Эдама или Чеддера для разнообразия вкуса, советует primainspirace.cz.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

