Сырно-ветчинный вихрь: рулетики из слоёного теста исчезнут со стола за несколько минут

Рулетики из слоёного теста с сырной начинкой — идеальный выбор для быстрого перекуса, праздничного стола или дружеской встречи. Эти рулетики просты в приготовлении, а их хрустящая текстура и восхитительное сочетание ветчины и сыра не оставят равнодушными никого. Стоит попробовать их один раз, и они обязательно станут вашим любимым рецептом!
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Рулетики
Рулетики из слоёного теста с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
Для основы:
1 упаковка слоёного теста (275 г)
Для начинки:
8 ломтиков плавленого сыра
125 г качественной ветчины (нарезать ломтиками)
Для украшения:
1 яйцо (для смазывания)
семена кунжута (для посыпки)
Приготовление:
Раскатайте слоёное тесто на ровной поверхности. Равномерно распределите по нему ломтики плавленого сыра, а сверху уложите тонкие ломтики ветчины.
Смажьте края теста взбитым яйцом. Нарежьте тесто на полоски и аккуратно сверните в рулетики.
Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Оставьте немного места между ними.
Смажьте рулетики взбитым яйцом и посыпьте семенами кунжута для хрустящей корочки и декоративного вида.
Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте рулетики около 20 минут до золотистого цвета.
После остывания подавайте рулетики с улыбкой и наслаждением!
Советы для улучшения:
Для пикантности добавьте в начинку дижонскую горчицу или измельчённый острый перец.
Попробуйте заменить плавленый сыр на ломтики Гауды, Эдама или Чеддера для разнообразия вкуса, советует primainspirace.cz.
Уточнения
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.