Этот крем из сгущёнки — ваша палочка-выручалочка: простой рецепт на любой случай

Быстро и просто до совершенства! Сегодня в центре внимания — густой крем из сгущённого молока, который идеально подходит для украшения тортов и добавления изюминки в печенье. Этот простой рецепт позволит вам создать что-то особенное всего за пять минут. Приготовьтесь к бархатистой текстуре и сладкому вкусу, которые станут украшением ваших десертов.
Ингредиенты:
Все продукты должны быть холодными.
Процесс приготовления:
Готовый крем можно использовать для украшения десертов, подавать с фруктами или добавлять в другие сладости, пишет primainspirace.cz.
Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?