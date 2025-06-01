Этот крем из сгущёнки — ваша палочка-выручалочка: простой рецепт на любой случай

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Быстро и просто до совершенства! Сегодня в центре внимания — густой крем из сгущённого молока, который идеально подходит для украшения тортов и добавления изюминки в печенье. Этот простой рецепт позволит вам создать что-то особенное всего за пять минут. Приготовьтесь к бархатистой текстуре и сладкому вкусу, которые станут украшением ваших десертов.

Фото: flickr.com by Dennis Sylvester Hurd, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Торт

Густой крем из сгущённого молока для тортов и печенья

Ингредиенты:

500 г 25–30% сметаны

150 г сгущённого молока

25 мл лимонного сока

1 чайная ложка ванильного экстракта

Все продукты должны быть холодными.

Процесс приготовления:

Взбейте сметану и сгущённое молоко на высокой скорости миксера в течение 3–4 минут. Добавьте ванильный экстракт. Постепенно вводите лимонный сок, каждый раз тщательно перемешивая до однородности. После того как все ингредиенты хорошо соединятся, продолжайте взбивать ещё 2 минуты. Лимонный сок придаст крему плотность и устойчивость.

Готовый крем можно использовать для украшения десертов, подавать с фруктами или добавлять в другие сладости, пишет primainspirace.cz.

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

