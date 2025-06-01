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Этот крем из сгущёнки — ваша палочка-выручалочка: простой рецепт на любой случай

1:22
Еда

Быстро и просто до совершенства! Сегодня в центре внимания — густой крем из сгущённого молока, который идеально подходит для украшения тортов и добавления изюминки в печенье. Этот простой рецепт позволит вам создать что-то особенное всего за пять минут. Приготовьтесь к бархатистой текстуре и сладкому вкусу, которые станут украшением ваших десертов.

Торт
Фото: flickr.com by Dennis Sylvester Hurd, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт

Густой крем из сгущённого молока для тортов и печенья

Ингредиенты:

  • 500 г 25–30% сметаны 
  • 150 г сгущённого молока
  • 25 мл лимонного сока
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта

Все продукты должны быть холодными.

Процесс приготовления:

  1. Взбейте сметану и сгущённое молоко на высокой скорости миксера в течение 3–4 минут.
  2. Добавьте ванильный экстракт.
  3. Постепенно вводите лимонный сок, каждый раз тщательно перемешивая до однородности. После того как все ингредиенты хорошо соединятся, продолжайте взбивать ещё 2 минуты. Лимонный сок придаст крему плотность и устойчивость.

Готовый крем можно использовать для украшения десертов, подавать с фруктами или добавлять в другие сладости, пишет primainspirace.cz.

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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