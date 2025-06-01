Этот хрустящий картофель готовим трижды в неделю: рецепт, покоривший сердца гурманов

Картофель может быть не только полезным, но и невероятно вкусным! Этот рецепт превращает привычный картофель в хрустящее и ароматное лакомство, которое можно готовить три раза в неделю и оно никогда не надоедает! Простота ингредиентов, скорость приготовления и потрясающий результат делают это блюдо идеальным как гарнир к мясу, так и самостоятельной закуской.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Запечённый картофель

Ингредиенты:

4 крупных картофелины;

1 свежий перец чили или 1 чайная ложка молотого перца чили;

1 чайная ложка молотого красного перца;

1 чайная ложка сушеного тимьяна;

соль по вкусу;

2-3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Очистите картофель и нарежьте его тонкими кружочками. Чем тоньше ломтики, тем быстрее они запекутся и будут более хрустящими. Положите картофель в большую миску, добавьте молотый перец чили, молотый красный перец, сушеный тимьян и соль по вкусу. Затем сбрызните все растительным маслом. Тщательно перемешайте картофель руками, чтобы каждый ломтик был покрыт специями и маслом. Подготовьте противень, застелив его бумагой для выпечки. Равномерно распределите картофельные кружочки на противне, стараясь, чтобы они не перекрывали друг друга. Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте картофель до золотисто-коричневого цвета, приблизительно 30-40 минут (в зависимости от толщины ломтиков). В процессе запекания можно один раз перевернуть картофельные кружочки для равномерного подрумянивания.

Подавайте этот хрустящий картофель как изысканный гарнир к мясу или рыбе, а также как самостоятельное блюдо с любимым соусом. Он также отлично подойдет для быстрого ужина или станет аппетитной закуской для гостей. Вы удивитесь, как быстро он исчезает с противня!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). К

