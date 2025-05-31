Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наталья Вихлянцева: Рублёв может одолеть Синнера в поединке, который все ждали
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Этот пункт ПДД спасает даже после проезда на красный — главное знать, как его использовать
Отпуск мечты: как Laqua by the Lake меняет представление о роскоши на озере Орта
Была домом для динозавров и птиц: Арктика 73 миллиона лет назад
Садальский рассказал о рецепте напитка из прошлого века
Зрелая кожа и бронзатор: почему это сочетание станет вашей лучшей находкой для естественной свежести
ОПЕК+ готовит нефтяной сюрприз: 411 тысяч баррелей в день — большая игра на рынке
Худеешь по всем правилам, а вес стоит? Эти 5 продуктов тайно тормозят метаболизм

Как за 40 минут приготовить нежный клубничный торт, который просто тает во рту? Попробуйте этот рецепт

2:41
Еда

Ищете легкий и невероятно вкусный клубничный торт, который буквально тает во рту? Этот экспресс-рецепт с йогуртом, лимоном и сочной клубникой идеально подходит для летнего десерта, воскресного сладкого угощения или праздничного стола.

Клубничный пирог
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клубничный пирог

Торт получается мягким, воздушным и освежающим. Благодаря свежей клубнике, он дарит заряд бодрости и энергии. А готовить его так просто, что вы сможете сделать его даже в последнюю минуту. Приготовьте это изысканное лакомство от primainspirace.cz и насладитесь гармоничным сочетанием фруктовой свежести и нежного теста!

Нежный клубничный десерт

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • Щепотка соли;
  • 180 г сахара;
  • 60 мл растительного масла;
  • 150 г натурального йогурта;
  • 250 г муки;
  • 10 г разрыхлителя;
  • 50 мл свежевыжатого лимонного сока;
  • 350 г свежей клубники (можно использовать замороженную);
  • Миндальные лепестки для украшения;
  • Сахарная пудра (по желанию);
  • Кокосовая стружка или какао для двухцветного теста (по желанию).

Приготовление:

  1. В глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли и сахара до образования пышной пены.
  2. Добавьте йогурт и растительное масло, тщательно перемешайте.
  3. Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно введите в смесь.
  4. Влейте лимонный сок и снова хорошо перемешайте.
  5. В конце осторожно вмешайте 2/3 нарезанной клубники.
  6. Подготовьте форму для выпечки размером 26x18 см. Застелите её бумагой для выпечки и смажьте маслом.
  7. Вылейте тесто в форму, равномерно распределяя по дну.
  8. Сверху разложите оставшуюся клубнику и посыпьте миндальными лепестками.
  9. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 40 минут.

После выпекания дайте торту немного остыть.

Перед подачей можно посыпать его сахарной пудрой или кокосовой стружкой.

Подавайте торт теплым или охлажденным — выбор за вами!

Полезные советы:

  • Хотите сделать тесто еще более воздушным? Добавьте столовую ложку лимонной цедры.
  • Для шоколадного варианта добавьте 2 столовые ложки какао в половину теста.
  • Замените клубнику на другие ягоды, такие как черника, малина или абрикосы.
  • Для хрустящей корочки посыпьте пирог крупнозернистым сахаром перед выпеканием.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Авто
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами Аудио 
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Авто
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили Аудио 
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
События
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Последние материалы
Зрелая кожа и бронзатор: почему это сочетание станет вашей лучшей находкой для естественной свежести
ОПЕК+ готовит нефтяной сюрприз: 411 тысяч баррелей в день — большая игра на рынке
Внутри вашего ноутбука можно найти до 2 граммов золота: где спрятано золото и серебро
Худеешь по всем правилам, а вес стоит? Эти 5 продуктов тайно тормозят метаболизм
Клубничные цукаты, которые выглядят как сладкое золото и хранятся месяцами
Когда и как поливать баклажаны, чтобы плоды были сочными и вкусными
Праздничный момент: Алексей Воробьёв объявил о своей свадьбе на дне рождения пиарщицы
Легенда возвращается: скакалка снова в моде! Раскрыт простой секрет идеальной фигуры
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Крем из пеленок, помада под глаза и другие бьюти-глупости, которые сработали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.