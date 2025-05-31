Как за 40 минут приготовить нежный клубничный торт, который просто тает во рту? Попробуйте этот рецепт

Ищете легкий и невероятно вкусный клубничный торт, который буквально тает во рту? Этот экспресс-рецепт с йогуртом, лимоном и сочной клубникой идеально подходит для летнего десерта, воскресного сладкого угощения или праздничного стола.
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клубничный пирог
Торт получается мягким, воздушным и освежающим. Благодаря свежей клубнике, он дарит заряд бодрости и энергии. А готовить его так просто, что вы сможете сделать его даже в последнюю минуту. Приготовьте это изысканное лакомство от primainspirace.cz и насладитесь гармоничным сочетанием фруктовой свежести и нежного теста!
Нежный клубничный десерт
Ингредиенты:
2 яйца;
Щепотка соли;
180 г сахара;
60 мл растительного масла;
150 г натурального йогурта;
250 г муки;
10 г разрыхлителя;
50 мл свежевыжатого лимонного сока;
350 г свежей клубники (можно использовать замороженную);
Миндальные лепестки для украшения;
Сахарная пудра (по желанию);
Кокосовая стружка или какао для двухцветного теста (по желанию).
Приготовление:
В глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли и сахара до образования пышной пены.
Добавьте йогурт и растительное масло, тщательно перемешайте.
Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно введите в смесь.
Влейте лимонный сок и снова хорошо перемешайте.
В конце осторожно вмешайте 2/3 нарезанной клубники.
Подготовьте форму для выпечки размером 26x18 см. Застелите её бумагой для выпечки и смажьте маслом.
Вылейте тесто в форму, равномерно распределяя по дну.
Сверху разложите оставшуюся клубнику и посыпьте миндальными лепестками.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 40 минут.
После выпекания дайте торту немного остыть.
Перед подачей можно посыпать его сахарной пудрой или кокосовой стружкой.
Подавайте торт теплым или охлажденным — выбор за вами!
Полезные советы:
Хотите сделать тесто еще более воздушным? Добавьте столовую ложку лимонной цедры.
Для шоколадного варианта добавьте 2 столовые ложки какао в половину теста.
Замените клубнику на другие ягоды, такие как черника, малина или абрикосы.
Для хрустящей корочки посыпьте пирог крупнозернистым сахаром перед выпеканием.
Уточнения
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.