Как за 40 минут приготовить нежный клубничный торт, который просто тает во рту? Попробуйте этот рецепт

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете легкий и невероятно вкусный клубничный торт, который буквально тает во рту? Этот экспресс-рецепт с йогуртом, лимоном и сочной клубникой идеально подходит для летнего десерта, воскресного сладкого угощения или праздничного стола.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клубничный пирог

Торт получается мягким, воздушным и освежающим. Благодаря свежей клубнике, он дарит заряд бодрости и энергии. А готовить его так просто, что вы сможете сделать его даже в последнюю минуту. Приготовьте это изысканное лакомство от primainspirace.cz и насладитесь гармоничным сочетанием фруктовой свежести и нежного теста!

Нежный клубничный десерт

Ингредиенты:

2 яйца;

Щепотка соли;

180 г сахара;

60 мл растительного масла;

150 г натурального йогурта;

250 г муки;

10 г разрыхлителя;

50 мл свежевыжатого лимонного сока;

350 г свежей клубники (можно использовать замороженную);

Миндальные лепестки для украшения;

Сахарная пудра (по желанию);

Кокосовая стружка или какао для двухцветного теста (по желанию).

Приготовление:

В глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли и сахара до образования пышной пены. Добавьте йогурт и растительное масло, тщательно перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно введите в смесь. Влейте лимонный сок и снова хорошо перемешайте. В конце осторожно вмешайте 2/3 нарезанной клубники. Подготовьте форму для выпечки размером 26x18 см. Застелите её бумагой для выпечки и смажьте маслом. Вылейте тесто в форму, равномерно распределяя по дну. Сверху разложите оставшуюся клубнику и посыпьте миндальными лепестками. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 40 минут.

После выпекания дайте торту немного остыть.

Перед подачей можно посыпать его сахарной пудрой или кокосовой стружкой.

Подавайте торт теплым или охлажденным — выбор за вами!

Полезные советы:

Хотите сделать тесто еще более воздушным? Добавьте столовую ложку лимонной цедры.

Для шоколадного варианта добавьте 2 столовые ложки какао в половину теста.

Замените клубнику на другие ягоды, такие как черника, малина или абрикосы.

Для хрустящей корочки посыпьте пирог крупнозернистым сахаром перед выпеканием.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

