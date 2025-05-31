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Что это я ем?! — Топ-5 самых забавных блюд республик СССР

2:12
Еда

СССР — страна многонациональная, а значит, и кухня у неё была как песня: странная, неожиданная, но по-своему гениальная.

Хачапури
Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хачапури

От Грузии до Прибалтики — в каждой республике варили, жарили и запекали такое, что современные повара либо плачут, либо аплодируют стоя. Представляем топ-5 самых забавных (и вкусных!) блюд республик СССР, от которых сначала смеёшься — а потом просишь добавки.

1. Селёдка под шубой (всесоюзный хит)

Слоёный салат из свёклы, картошки, майонеза и сельди — звучит как салат из холодильных остатков, но именно он был королём всех застолий. Кулинарный компромисс между севером и югом, и майонезом, который был везде.

2. Форшмак по-одесски (УССР)

Пюре из селёдки с яйцом и луком, которое по виду напоминает "доеденное", но по вкусу — шедевр. Национальный хит, который доказывает: не обязательно выглядеть аппетитно, чтобы быть вкусным.

3. Казы (КазССР и Средняя Азия)

Колбаса из конины — жирная, ароматная и очень серьёзная еда. Первое впечатление: "Я это есть не буду". Второе — "А можно ещё?".

4. Кулага (БССР)

Что получится, если смешать ягоды, мёд и ржаную муку? Получится кулага — сладкое варево, которое выглядит, как что-то из Хогвартса. Белорусы говорят: это десерт. Остальные — пока не уверены.

5. Хачапури по-аджарски (ГрССР)

Сырное озеро с яйцом в лодочке из теста. Есть ложкой, руками, душой — как угодно. Главное — не утонуть в счастье (и калориях). Выглядит странно, естся мгновенно.

Да, советская кулинария знала, как удивить. Где-то это был кулинарный вызов, где-то — смелый эксперимент, а где-то — чистая любовь. Главное — подходить ко всему с чувством юмора и открытым желудком.

Ведь, как говорили в СССР: если еда странная, но вкусная — значит, всё правильно сделали.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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