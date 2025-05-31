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Секрет идеального шашлыка раскрыт — врачи назвали единственно верное мясо

Еда

Скоро сезон шашлыков, и многие уже задумываются, какое мясо выбрать для идеального пикника.

шашлык
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич
шашлык

Так вот, по мнению главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, самое правильное решение — отказаться от жирной свинины и баранины в пользу более лёгких вариантов. Об этом она заявила РИА Новости.

Мясо цыпленка, индейки и кролика — вот ваш выбор, если хотите и вкусно, и полезно. Но ещё лучше, если вы вовсе перейдёте на рыбу и морепродукты — кальмары, креветки, филе лосося или трески. Почему? Да потому что в них кладовая омега-3 кислот, йода и цинка, которых так не хватает нашему организму.

Но выбрать правильное мясо — это только полдела. Главный враг пикника — не угли, а просроченные продукты. Всегда проверяйте сроки годности и смотрите, как хранилось мясо до покупки. Если вы везёте уже замаринованное мясо на дачу или в лес, не поленитесь купить сумку-холодильник — пусть лучше пару сотен рублей, чем пищевое отравление на весь оставшийся день (и ночь).

Теперь о маринадной магии. Врачи вроде Стародубовой настоятельно советуют отказаться от покупных смесей — там обычно перебор соли, скрытые жиры и непонятные добавки. Да и миф о том, что уксус или острые специи долго сохраняют свежесть, не работает. На деле уксусная кислота лишь чуть-чуть тормозит бактерии, но не убивает их полностью.

Вывод: маринуйте дома, в холодильнике и не дольше 6 часов. А теперь лайфхак: лучший маринад — это свежевыжатый сок лимона, лайма, киви или кислых яблок. Для белого мяса ещё отлично подойдёт йогурт (без жира), томатное пюре или газированная минералка — поверьте, мясо станет просто нежным. Рыбу и вовсе не нужно мариновать — просто сбрызните лимоном перед жаркой.

Отдельная история — аккомпанемент к шашлыкам. Диетологи в один голос твердят: забудьте про магазинные соусы и майонез, возьмите лучше свежие овощи и зелень. Помидоры, баклажаны, цукини, сладкий перец на гриле — это не только вкусно, но и безопасно для всей семьи.

Только не забудьте тщательно помыть овощи (лучше дома, а не на природе из непонятной лужи). И да, даже яблоки на мангале — это огонь!

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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