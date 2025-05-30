Самые странные напитки СССР: от Буратино до берёзового сока

Если блюда советской кухни — это отдельный вид искусства, то напитки того времени — настоящие шедевры сюрреализма.
Они пахли и на вкус были не всегда понятными, зато пили их с энтузиазмом, особенно дети и студенты. От ярко-оранжевой "Буратино” до… берёзового сока, который был практически национальным символом. Погружаемся в мир самых странных и запоминающихся жидкостей Советского Союза.
"Буратино” — газировка с запахом пластика
Ярко-оранжевый напиток с загадочным вкусом, который нельзя было ни с чем перепутать. Говорят, что пах "Буратино” чем-то средним между апельсином и школьной партою после уроков химии. Но дети обожали.
Берёзовый сок — природный энергетик
Тот самый напиток, который собирали прямо из берёз весной. Немного сладкий, немного терпкий, и очень "здоровый". Настоящая живая вода советских дачников и бабушек.
Квас — хлебный газированный напиток
Сложно понять, почему напиток из забродившего хлеба стал настолько любимым. В СССР квас был едва ли не национальным символом, который пили и летом, и зимой.
"Дюшес” — аромат лимона и что-то ещё
Нежно-жёлтый напиток с ароматом грушевого сиропа, который по вкусу иногда напоминал аптечный концентрат. Однако "Дюшес” был обязательным атрибутом детских праздников.
"Тархун” — зелёная загадка
Ярко-зелёный газированный напиток с необычным травяным вкусом, который либо любили всем сердцем, либо терпеть не могли. Запах — словно из горшка с травами у соседки.
Советские напитки — это был мир ярких красок, неожиданных вкусов и особого обаяния, которое сейчас воспринимается с ностальгией и лёгким недоумением. От классики до редких экзотик — каждый глоток был маленьким приключением, которое запомнилось на всю жизнь.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.