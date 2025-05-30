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Самые странные напитки СССР: от Буратино до берёзового сока

2:00
Еда

Если блюда советской кухни — это отдельный вид искусства, то напитки того времени — настоящие шедевры сюрреализма.

Берёзовый сок в трёхлитровых банках в Москве 2013-10-05
Фото: commons.wikimedia.org by Серёжа Русский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Берёзовый сок в трёхлитровых банках в Москве 2013-10-05

Они пахли и на вкус были не всегда понятными, зато пили их с энтузиазмом, особенно дети и студенты. От ярко-оранжевой "Буратино” до… берёзового сока, который был практически национальным символом. Погружаемся в мир самых странных и запоминающихся жидкостей Советского Союза.

"Буратино” — газировка с запахом пластика

Ярко-оранжевый напиток с загадочным вкусом, который нельзя было ни с чем перепутать. Говорят, что пах "Буратино” чем-то средним между апельсином и школьной партою после уроков химии. Но дети обожали.

Берёзовый сок — природный энергетик

Тот самый напиток, который собирали прямо из берёз весной. Немного сладкий, немного терпкий, и очень "здоровый". Настоящая живая вода советских дачников и бабушек.

Квас — хлебный газированный напиток

Сложно понять, почему напиток из забродившего хлеба стал настолько любимым. В СССР квас был едва ли не национальным символом, который пили и летом, и зимой.

"Дюшес” — аромат лимона и что-то ещё

Нежно-жёлтый напиток с ароматом грушевого сиропа, который по вкусу иногда напоминал аптечный концентрат. Однако "Дюшес” был обязательным атрибутом детских праздников.

"Тархун” — зелёная загадка

Ярко-зелёный газированный напиток с необычным травяным вкусом, который либо любили всем сердцем, либо терпеть не могли. Запах — словно из горшка с травами у соседки.

Советские напитки — это был мир ярких красок, неожиданных вкусов и особого обаяния, которое сейчас воспринимается с ностальгией и лёгким недоумением. От классики до редких экзотик — каждый глоток был маленьким приключением, которое запомнилось на всю жизнь.

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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