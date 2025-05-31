Вероятно, вы не знали: эта недорогая рыба может превзойти лосось по полезности — и вот почему

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Лосось долгое время считался одной из самых полезных рыб, но его более доступная альтернатива — атлантическая скумбрия — может оказаться не менее, а даже более предпочтительной. По словам диетолога Бартоша Кульчинского, скумбрия не только не уступает, но и превосходит лосось по многим показателям.

Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Печёная скумбрия

Почему стоит выбрать скумбрию?

Доктор Бартош Кульчинский, на которого ссылается Actualno.com, утверждает, что скумбрия содержит больше омега-3 жирных кислот, чем лосось. В 100 граммах скумбрии их от 3000 до 4000 мг, тогда как в лососе — около 2000 мг. Это делает её отличным выбором для тех, кто хочет поддерживать здоровье сердца и мозга.

Кроме того, скумбрия богата селеном, важным для нормальной работы щитовидной железы, и витаминами группы В, включая В12 и В3. Эти элементы способствуют улучшению обмена веществ и общему укреплению организма.

Как готовить скумбрию правильно?

Доктор Кульчински рекомендует запекать скумбрию, так как этот способ приготовления сохраняет все её полезные свойства. Жарка, напротив, увеличивает калорийность блюда и может разрушить часть ценных питательных веществ. Копченая скумбрия также является хорошим вариантом: она не только вкусная, но и широко доступна в магазинах.

Польза скумбрии для здоровья и веса

Скумбрия помогает поддерживать здоровый вес благодаря высокому содержанию белка. Исследования показывают, что употребление продуктов, богатых белком, способствует более длительному чувству насыщения. Кроме того, высокое потребление рыбы и омега-3 жирных кислот может снизить влияние генов, связанных с набором веса.

Учёные также отмечают, что скумбрия и другие богатые клетчаткой продукты помогают людям жить дольше и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических состояний. Это делает её важным элементом средиземноморской диеты, известной своей пользой для здоровья.

Таким образом, атлантическая скумбрия оказывается не только доступной, но и крайне полезной заменой лососю. Её высокое содержание омега-3, селена, витаминов группы В и белка делает её незаменимым продуктом для здорового питания.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.



Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.



