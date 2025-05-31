Запеканка с фаршем и яйцами: узнайте, как сделать её так, чтобы все просили добавки

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете блюдо, которое легко приготовить и которое обязательно понравится вашим близким и гостям? Этот рецепт станет вашим спасением! Сочная, ароматная и удивительно вкусная запеканка с мясным фаршем и яйцами покорит сердца всех, кто её попробует.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Запеканка

Каждая хозяйка рано или поздно сталкивается с вопросом: какое блюдо приготовить, чтобы оно было не только вкусным, но и простым в исполнении? Эта запеканка — идеальный вариант! Она не требует сложных ингредиентов и готовится быстро, а результат превзойдёт все ожидания, уверяет blitz.bg.

Ваши близкие будут просить вас готовить это блюдо снова и снова, а гости захотят узнать рецепт. Готовы к успеху? Тогда приступим!

Рецепт: Золотистая запеканка с мясным фаршем и яйцами

Ингредиенты:

5 яиц

250 г смешанного мясного фарша (свинина и говядина)

1 маленькая луковица

150 мл белого вина

4 ст. л. томатного соуса

Желтый сыр по вкусу

Соль, перец

Оливковое или растительное масло

Для соуса бешамель:

500 мл свежего молока

2 ст. л. муки

15 г сливочного масла

Немного оливкового масла

Соль, перец, мускатный орех

Способ приготовления:

Обжарьте фарш с луком на небольшом количестве масла до золотистого цвета. Затем влейте вино и дайте ему закипеть. Сварите яйца, очистите их, разрежьте пополам и отделите желтки. Приготовьте соус бешамель: разогрейте масло, растопите сливочное масло, добавьте муку и, постоянно помешивая, влейте молоко. Варите, пока смесь не загустеет до консистенции сметаны. Смешайте обжаренный фарш с тертыми желтками и 1 половником соуса бешамель. Заполните яичные белки получившейся смесью и выложите их в смазанную маслом форму для запекания. Полейте сверху соусом бешамель, добавьте томатный соус и посыпьте тертым сыром. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 10 минут.

Совет:

Не бойтесь экспериментировать! Вы можете заменить белый соус бешамель на другой, например, на сливочный или чесночный. Результат всегда будет потрясающим!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

