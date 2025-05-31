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Запеканка с фаршем и яйцами: узнайте, как сделать её так, чтобы все просили добавки

2:34
Еда

Ищете блюдо, которое легко приготовить и которое обязательно понравится вашим близким и гостям? Этот рецепт станет вашим спасением! Сочная, ароматная и удивительно вкусная запеканка с мясным фаршем и яйцами покорит сердца всех, кто её попробует.

Запеканка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Запеканка

Каждая хозяйка рано или поздно сталкивается с вопросом: какое блюдо приготовить, чтобы оно было не только вкусным, но и простым в исполнении? Эта запеканка — идеальный вариант! Она не требует сложных ингредиентов и готовится быстро, а результат превзойдёт все ожидания, уверяет blitz.bg.

Ваши близкие будут просить вас готовить это блюдо снова и снова, а гости захотят узнать рецепт. Готовы к успеху? Тогда приступим!

Рецепт: Золотистая запеканка с мясным фаршем и яйцами

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 250 г смешанного мясного фарша (свинина и говядина)
  • 1 маленькая луковица
  • 150 мл белого вина
  • 4 ст. л. томатного соуса
  • Желтый сыр по вкусу
  • Соль, перец
  • Оливковое или растительное масло

Для соуса бешамель:

  • 500 мл свежего молока
  • 2 ст. л. муки
  • 15 г сливочного масла
  • Немного оливкового масла
  • Соль, перец, мускатный орех

Способ приготовления:

  1. Обжарьте фарш с луком на небольшом количестве масла до золотистого цвета. Затем влейте вино и дайте ему закипеть.
  2. Сварите яйца, очистите их, разрежьте пополам и отделите желтки.
  3. Приготовьте соус бешамель: разогрейте масло, растопите сливочное масло, добавьте муку и, постоянно помешивая, влейте молоко. Варите, пока смесь не загустеет до консистенции сметаны.
  4. Смешайте обжаренный фарш с тертыми желтками и 1 половником соуса бешамель.
  5. Заполните яичные белки получившейся смесью и выложите их в смазанную маслом форму для запекания.
  6. Полейте сверху соусом бешамель, добавьте томатный соус и посыпьте тертым сыром.
  7. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 10 минут.

Совет:

Не бойтесь экспериментировать! Вы можете заменить белый соус бешамель на другой, например, на сливочный или чесночный. Результат всегда будет потрясающим!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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