Запеканка с фаршем и яйцами: узнайте, как сделать её так, чтобы все просили добавки

Ищете блюдо, которое легко приготовить и которое обязательно понравится вашим близким и гостям? Этот рецепт станет вашим спасением! Сочная, ароматная и удивительно вкусная запеканка с мясным фаршем и яйцами покорит сердца всех, кто её попробует.
Каждая хозяйка рано или поздно сталкивается с вопросом: какое блюдо приготовить, чтобы оно было не только вкусным, но и простым в исполнении? Эта запеканка — идеальный вариант! Она не требует сложных ингредиентов и готовится быстро, а результат превзойдёт все ожидания, уверяет blitz.bg.
Ваши близкие будут просить вас готовить это блюдо снова и снова, а гости захотят узнать рецепт. Готовы к успеху? Тогда приступим!
Ингредиенты:
Для соуса бешамель:
Способ приготовления:
Совет:
Не бойтесь экспериментировать! Вы можете заменить белый соус бешамель на другой, например, на сливочный или чесночный. Результат всегда будет потрясающим!
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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