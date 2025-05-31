Киноа, овощи и фета: создайте идеальный салат по средиземноморским стандартам

Средиземноморская кухня славится своими лёгкими и свежими салатами. Один из таких — средиземноморский салат с киноа. Это блюдо не только вкусное, но и полезное, а его яркий и ароматный вкус никого не оставит равнодушным.
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Салат с киноа и овощами
Ингредиенты:
киноа — 100 г;
огурец — 1 шт.;
болгарский перец — 1 шт.;
красный лук — 1/2 шт.;
оливки — 100 г;
сыр фета — 100 г;
оливковое масло — по вкусу;
лимон — 1/2 шт.;
чеснок — 1 зубчик;
соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Промойте киноа под проточной водой. Отварите киноа в соответствии с инструкцией на упаковке до готовности.
Огурец нарежьте кубиками или полосками.
Болгарский перец очистите от семян и нарежьте кубиками.
Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.
Оливки можно использовать без косточек, нарежьте их кружочками или половинками.
Сыр фета нарежьте кубиками.
В большой миске смешайте киноа, огурец, болгарский перец, красный лук и оливки.
Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс и добавьте в салат.
Посолите и поперчите салат по вкусу.
Добавьте оливковое масло и выжмите сок половины лимона. Хорошо перемешайте.
Ваш средиземноморский салат с киноа готов! Приятного аппетита!
Уточнения
Кино́а (лат. Chenopōdium quīnoa), или квино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.