Киноа, овощи и фета: создайте идеальный салат по средиземноморским стандартам

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Средиземноморская кухня славится своими лёгкими и свежими салатами. Один из таких — средиземноморский салат с киноа. Это блюдо не только вкусное, но и полезное, а его яркий и ароматный вкус никого не оставит равнодушным.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с киноа и овощами

Ингредиенты:

киноа — 100 г;

огурец — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

красный лук — 1/2 шт.;

оливки — 100 г;

сыр фета — 100 г;

оливковое масло — по вкусу;

лимон — 1/2 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Промойте киноа под проточной водой. Отварите киноа в соответствии с инструкцией на упаковке до готовности. Огурец нарежьте кубиками или полосками. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте кубиками. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. Оливки можно использовать без косточек, нарежьте их кружочками или половинками. Сыр фета нарежьте кубиками. В большой миске смешайте киноа, огурец, болгарский перец, красный лук и оливки. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс и добавьте в салат. Посолите и поперчите салат по вкусу. Добавьте оливковое масло и выжмите сок половины лимона. Хорошо перемешайте.

Ваш средиземноморский салат с киноа готов! Приятного аппетита!

Уточнения

Кино́а (лат. Chenopōdium quīnoa), или квино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.



