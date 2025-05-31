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Киноа, овощи и фета: создайте идеальный салат по средиземноморским стандартам

1:32
Еда

Средиземноморская кухня славится своими лёгкими и свежими салатами. Один из таких — средиземноморский салат с киноа. Это блюдо не только вкусное, но и полезное, а его яркий и ароматный вкус никого не оставит равнодушным.

Салат с киноа и овощами
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с киноа и овощами

Ингредиенты:

  • киноа — 100 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • красный лук — 1/2 шт.;
  • оливки — 100 г;
  • сыр фета — 100 г;
  • оливковое масло — по вкусу;
  • лимон — 1/2 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте киноа под проточной водой. Отварите киноа в соответствии с инструкцией на упаковке до готовности.
  2. Огурец нарежьте кубиками или полосками.
  3. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте кубиками.
  4. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.
  5. Оливки можно использовать без косточек, нарежьте их кружочками или половинками.
  6. Сыр фета нарежьте кубиками.
  7. В большой миске смешайте киноа, огурец, болгарский перец, красный лук и оливки.
  8. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс и добавьте в салат.
  9. Посолите и поперчите салат по вкусу.
  10. Добавьте оливковое масло и выжмите сок половины лимона. Хорошо перемешайте.

Ваш средиземноморский салат с киноа готов! Приятного аппетита!

Уточнения

Кино́а (лат. Chenopōdium quīnoa), или квино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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