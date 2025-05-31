Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такое пюре вы точно ещё не пробовали — оно запекается с начинкой: яркий рецепт для ужина
Британская паника: Лондон пытается спрогнозировать борьбу с Россией
Обманом на смерть: Киев бросает своих солдат на убой
Опальная Орбакайте прорвалась к отцу: встреча в Литве на фоне запрета въезда в Латвию
Лёгкая, эластичная и биоразлагаемая: эти пауки, созданные учёными, плетут красную паутину
20 таблеток в день: Илон Маск под наркотическим ударом с президентом США
Растение без капризов: как вырастить брокколи, которая и в мороз даст жару
Китай не прогнётся: JPMorgan назвал США главного врага торговой войны
27,5% за каждый автомобиль: как США душат японский экспорт

Магия свежевыпеченного хлеба: простой рецепт, который воссоздаёт детские воспоминания

1:28
Еда

Домашний хлеб, приготовленный с любовью, всегда вкуснее и ароматнее того, что продают в магазинах. Вспомните, как приятно пахнет свежеиспечённый хлеб из детства? С этим рецептом от flagman.bg вы сможете воссоздать этот волшебный аромат и насладиться настоящим вкусом хлеба.

Хлеб
Фото: flickr.com by Stacy Spensley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хлеб

Ингредиенты:

  • Тесто (готовое или полуфабрикат) — (300-400 г дрожжевого теста)
  • 75 мл молока
  • 60 г сахара
  • 7 г соли
  • 300 г муки
  • 40 г сливочного масла

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте тесто, молоко, сахар, соль и муку до получения однородной массы.
  2. Добавьте размягчённое масло и хорошо вымесите тесто.
  3. Разделите тесто на две части и оставьте на 10 минут под пищевой плёнкой, чтобы оно поднялось.
  4. Раскатайте каждую часть теста в овал, затем сверните в батон.
  5. Положите тесто на противень, застеленный пергаментом, накройте полотенцем и оставьте на 30 минут.
  6. Сделайте на тесте ровные надрезы и оставьте ещё на 20 минут.
  7. Взбейте яйцо с солью и водой, смажьте этой смесью поверхность теста.
  8. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 23 минуты.

Наслаждайтесь домашним хлебом, который не сравнится с магазинным!

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
"Закрой рот": Басков сорвался после слов Соседова о завершении карьеры
Правда ТВ
"Закрой рот": Басков сорвался после слов Соседова о завершении карьеры Аудио 
Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес
Шоу-бизнес
Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес Аудио 
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Домашние животные
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Последние материалы
712 тысяч школьников в ловушке: ЕГЭ остаётся главным экзаменом в России
Усилия Эрдогана: источник делится необычной информацией о переговорах РФ и Украины
Телефонные аферисты обновили схему — теперь они прячутся за государством
Хотите есть вкусно и недорого? Этот бюджетный рецепт заменит вам полноценный обед
Телефонный ужас наяву: пенсионерка отдала всё, поверив в спасение денег
Киев лихорадочно перебрасывает войска, но Россию не остановить: ВС РФ уничтожают логистику ВСУ
Секрет идеального шашлыка раскрыт — врачи назвали единственно верное мясо
Как банановая кожура превращает вашу почву в рай для роз
Европа бросает вызов России: какой козырь прячут за громкими словами
Оставьте его в покое! Соболенко заступилась за Джоковича
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.