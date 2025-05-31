Магия свежевыпеченного хлеба: простой рецепт, который воссоздаёт детские воспоминания

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашний хлеб, приготовленный с любовью, всегда вкуснее и ароматнее того, что продают в магазинах. Вспомните, как приятно пахнет свежеиспечённый хлеб из детства? С этим рецептом от flagman.bg вы сможете воссоздать этот волшебный аромат и насладиться настоящим вкусом хлеба.

Фото: flickr.com by Stacy Spensley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Хлеб

Ингредиенты:

Тесто (готовое или полуфабрикат) — (300-400 г дрожжевого теста)

75 мл молока

60 г сахара

7 г соли

300 г муки

40 г сливочного масла

Приготовление:

В глубокой миске смешайте тесто, молоко, сахар, соль и муку до получения однородной массы. Добавьте размягчённое масло и хорошо вымесите тесто. Разделите тесто на две части и оставьте на 10 минут под пищевой плёнкой, чтобы оно поднялось. Раскатайте каждую часть теста в овал, затем сверните в батон. Положите тесто на противень, застеленный пергаментом, накройте полотенцем и оставьте на 30 минут. Сделайте на тесте ровные надрезы и оставьте ещё на 20 минут. Взбейте яйцо с солью и водой, смажьте этой смесью поверхность теста. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 23 минуты.

Наслаждайтесь домашним хлебом, который не сравнится с магазинным!

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

