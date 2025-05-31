Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет идеального шашлыка раскрыт — врачи назвали единственно верное мясо
Европа бросает вызов России: какой козырь прячут за громкими словами
Оставьте его в покое! Соболенко заступилась за Джоковича
Россия взяла под контроль весь мир: неожиданный шаг в борьбе с катастрофами
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Выгорание не лечится отпуском: как простые ритуалы могут спасти психику
Кто получает больше: раскрыты истинные размеры пенсий мужчин и женщин
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Посадите это рядом с помидорами — и вредители сбегут с участка

Начните свой утро вкусно: секрет лёгких запеченных ломтиков с яйцами, йогуртом и газировкой

1:27
Еда

Хотите начать день с вкусного и питательного завтрака? Попробуйте этот рецепт запеченных ломтиков с яйцами, йогуртом и газировкой. Это блюдо сочетает в себе нежность яиц, свежесть йогурта и легкий газированный вкус. Идеально подходит для начала дня!

Запечённые ломтики хлеба
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённые ломтики хлеба

Ингредиенты:

  • 12 ломтиков хлеба
  • 4 яйца
  • 60 г муки
  • 1 ст. л. йогурта
  • Пищевая сода
  • Соль
  • 10 столовых ложек газированной воды

Инструкция по приготовлению:

  1. Разбейте яйца в миску и слегка взбейте их вилкой.
  2. Добавьте йогурт, муку, пищевую соду и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
  3. Влейте газированную воду и снова перемешайте.
  4. Разогрейте духовку до 180°C.
  5. Каждый ломтик хлеба слегка смажьте с одной стороны растительным маслом.
  6. Выложите смазанной стороной вниз на противень.
  7. Вылейте яично-йогуртовую смесь на ломтики хлеба, равномерно распределяя её по всей поверхности.
  8. Запекайте в разогретой духовке примерно 15-20 минут, до золотистой корочки.

Дайте ломтикам немного остыть, затем нарежьте их на небольшие кусочки.
Подавайте горячими или теплыми. По желанию, можно добавить свежие овощи или зелень для украшения.

Уточнения

Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Старинная карта указала на материк, которого нет — но всё совпало слишком точно
Наука и техника
Старинная карта указала на материк, которого нет — но всё совпало слишком точно Аудио 
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Домашние животные
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Последние материалы
Если цены постоянно скачут: как оценят 100 граммов вашего украшения
Динозавры как источник терапии: десятилетнее исследование открывает новые перспективы в лечении рака
Боеприпасы из Белграда всплыли на Украине: как работает скрытая схема
Нам так повезло: Малышева рассказала о радостном событии в своей семье
Последний шанс для аксолотлей: смогут ли они выжить в искусственно созданных водоемах
Откройте двери в Хитон-парк — идеальное место для семейного отдыха
Начните свой утро вкусно: секрет лёгких запеченных ломтиков с яйцами, йогуртом и газировкой
Жара отступила в последний момент: погода первой недели лета удивит всех
Неожиданный дефицит: наличные доллары стали максимально редкими
Секрет коммунальщиков раскрыт: зачем на самом деле отключают горячую воду летом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.