Начните свой утро вкусно: секрет лёгких запеченных ломтиков с яйцами, йогуртом и газировкой

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Хотите начать день с вкусного и питательного завтрака? Попробуйте этот рецепт запеченных ломтиков с яйцами, йогуртом и газировкой. Это блюдо сочетает в себе нежность яиц, свежесть йогурта и легкий газированный вкус. Идеально подходит для начала дня!

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённые ломтики хлеба

Ингредиенты:

12 ломтиков хлеба

4 яйца

60 г муки

1 ст. л. йогурта

Пищевая сода

Соль

10 столовых ложек газированной воды

Инструкция по приготовлению:

Разбейте яйца в миску и слегка взбейте их вилкой. Добавьте йогурт, муку, пищевую соду и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Влейте газированную воду и снова перемешайте. Разогрейте духовку до 180°C. Каждый ломтик хлеба слегка смажьте с одной стороны растительным маслом. Выложите смазанной стороной вниз на противень. Вылейте яично-йогуртовую смесь на ломтики хлеба, равномерно распределяя её по всей поверхности. Запекайте в разогретой духовке примерно 15-20 минут, до золотистой корочки.

Дайте ломтикам немного остыть, затем нарежьте их на небольшие кусочки.

Подавайте горячими или теплыми. По желанию, можно добавить свежие овощи или зелень для украшения.

Уточнения

Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.

