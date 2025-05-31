Начните свой утро вкусно: секрет лёгких запеченных ломтиков с яйцами, йогуртом и газировкой

Хотите начать день с вкусного и питательного завтрака? Попробуйте этот рецепт запеченных ломтиков с яйцами, йогуртом и газировкой. Это блюдо сочетает в себе нежность яиц, свежесть йогурта и легкий газированный вкус. Идеально подходит для начала дня!
Ингредиенты:
Инструкция по приготовлению:
Дайте ломтикам немного остыть, затем нарежьте их на небольшие кусочки.
Подавайте горячими или теплыми. По желанию, можно добавить свежие овощи или зелень для украшения.
Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.
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