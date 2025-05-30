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Плитка, которая тормозит мозг и снижает антиоксиданты: вот где кроется подвох

3:43
Еда

Тёмный шоколад — это не просто удовольствие. Это антиоксидантная бомба, источник магния, железа и клетчатки. Но как найти ту самую плитку, которая действительно полезна, а не маскируется под "здоровую"?

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколад

Вот 9 советов от нутрициологов, которые помогут выбрать шоколад, за который ваше тело скажет вам спасибо.

1. Содержание какао — от 70% и выше

Чем выше процент какао, тем меньше сахара и добавок. К тому же, такой шоколад богат антиоксидантами, клетчаткой, железом и магнием.

Идеально: 70-85% какао — баланс между пользой и вкусом.

2. Минимум добавленного сахара

Даже тёмный шоколад может быть "сладкой ловушкой". Ищите плитки с не более 8 г сахара на порцию, либо варианты с кокосовым сахаром или финиками вместо рафинированного.

3. Короткий и понятный состав

Хороший шоколад — это какао, масло какао, минимальное количество подсластителя и, возможно, ваниль. Чем меньше ингредиентов, тем лучше.

Избегайте: сиропа глюкозы, соевого лецитина, аспартама и других синтетических добавок.

4. Внимание: тяжёлые металлы

В тёмном шоколаде могут содержаться свинец и кадмий. Полностью исключить это невозможно, но снизить риски поможет умеренность: не есть шоколад ежедневно, выбирать плитки с 70%, а не 90% какао, особенно детям и беременным.

5. Без молока

Некоторые промышленные плитки добавляют молоко, что может снижать антиоксидантную активность. Пусть исследования и противоречивы, лучше выбирать безмолочный шоколад.

6. Да, в шоколаде есть клетчатка

Одна унция (28 г) 70-85% шоколада — это более 3 г клетчатки. Плитка весом 100 г содержит до 11 г клетчатки - почти как порция овсянки!

7. Только не алкализованный шоколад

Так называемый "голландский" или алкализованный шоколад - это шоколад, обработанный щёлочью для мягкости вкуса. Но вместе с ней уходит и большая часть флавонолов и антиоксидантов.

Надпись "Processed with alkali" — сигнал "нет".

8. Без начинок и добавок

Карамель, нуга, арахисовая паста — всё это резко повышает содержание сахара и снижает ценность шоколада.

Хотите максимум пользы — выбирайте чистый тёмный шоколад.

9. Органический — всегда лучше

Какао часто выращивают в регионах с активным использованием пестицидов. Выбирайте плитки с маркировкой "Organic" или сертификатом USDA Organic.

Как получить максимум от своей плитки

  • Позвольте ей растаять во рту - так вы лучше почувствуете вкус и растянете удовольствие

  • Ешьте осознанно - 2-3 квадратика в день вполне достаточно

  • Совмещайте с фруктами или чаем - это может стать вашим вечерним ритуалом

  • Используйте как антистресс - шоколад стимулирует выработку серотонина

3 интересных факта о тёмном шоколаде

  1. Шоколад с 85% какао содержит в 10 раз больше антиоксидантов, чем молочный.

  2. В 100 г качественного тёмного шоколада — почти 50% дневной нормы железа.

  3. Шоколад — мягкий стимулятор, содержащий теобромин и немного кофеина, поэтому не стоит есть его поздно вечером.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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