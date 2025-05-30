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День окрошки и вечный вопрос: на чём готовить — на квасе или кефире?

1:28
Еда

Сегодня, 30 мая, отмечают День окрошки — блюдо, без которого трудно представить летний стол.

Окрошка
Фото: commons.wikimedia.org by Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Окрошка

Но вместе с этим холодным супом всегда приходит и старый добрый спор: на чём же вкуснее — на квасе или на кефире? Давайте разберёмся.

Классика на квасе

Окрошка на квасе — это проверенный временем вариант. Лёгкий, бодрящий, с характерной кислинкой. Такой рецепт особенно хорош на жаре — освежает лучше любого напитка. Но тут важно одно: квас должен быть хлебным и несладким. Иначе получится что-то между компотом и салатом.

Мягкость на кефире

Кефирная окрошка — выбор тех, кто любит, чтобы было погуще и посытнее. Она мягче, "сливочнее" по вкусу, особенно если добавить немного минеральной воды. Этот вариант чаще встречается в городах — и у тех, кто избегает кваса по личным убеждениям.

А можно и так, и сяк

Есть и компромисс: смешать квас с кефиром. Получается густой, но освежающий вариант — идеален для тех, кто не может определиться.

Что выбрать — дело вкуса. Квасная окрошка бодрит, кефирная насыщает. А самый верный способ — попробовать оба и устроить домашнее голосование. Главное, чтобы окрошка была холодной, хрустящей и по-настоящему летней.

Так что — ложки в руки и с праздником!

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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