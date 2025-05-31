Утро со вкусом лета: кабачковые драники со сметаной и зеленью

Когда на кухне пахнет обжаренными кабачками с зеленью, понимаешь: лето официально началось. Драники — простой и гениальный завтрак, особенно если кабачок молодой, с тонкой кожицей и почти невидимыми семечками. А если попался великовозрастный экземпляр — не беда: чистим, вырезаем сердцевину ложкой и вперёд!
Можно приготовить как в классическом, так и в сладком варианте — с ванилью и мёдом. Но сейчас остановимся на зелени, чесночке и сметане — проверенная классика.
Кабачки — 500 г
Лук — 1 шт.
Яйцо — 1 шт.
Мука — 3 ст. л.
Укроп и петрушка — по 4-5 веточек
Соль, перец — по вкусу
Масло — для жарки
Сметана и чеснок — для подачи
1. Подготовка.
Зелень измельчите, яйцо слегка взбейте вилкой. Кабачки натрите на крупной тёрке, присолите и оставьте на 10 минут — пусть отдадут лишнюю влагу. Затем — тщательно отожмите.
2. Замес.
Смешайте отжатые кабачки, яйцо, зелень, муку, соль и перец. Получится ароматная масса — долго не тяните, жарим сразу!
3. Обжарка.
Разогрейте масло. Столовой ложкой выкладывайте кабачковое тесто на сковороду, слегка расплющивая. Огонь — средний.
4. До румяности.
Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Перекладывайте на бумажное полотенце — оно впитает лишний жир.
5. Подача.
Сметана + немного тёртого чеснока — и у вас в тарелке идеальный летний завтрак.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
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