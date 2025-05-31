Утро со вкусом лета: кабачковые драники со сметаной и зеленью

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда на кухне пахнет обжаренными кабачками с зеленью, понимаешь: лето официально началось. Драники — простой и гениальный завтрак, особенно если кабачок молодой, с тонкой кожицей и почти невидимыми семечками. А если попался великовозрастный экземпляр — не беда: чистим, вырезаем сердцевину ложкой и вперёд!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хашбраун

Можно приготовить как в классическом, так и в сладком варианте — с ванилью и мёдом. Но сейчас остановимся на зелени, чесночке и сметане — проверенная классика.

Ингредиенты (на 3 порции):

Кабачки — 500 г

Лук — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3 ст. л.

Укроп и петрушка — по 4-5 веточек

Соль, перец — по вкусу

Масло — для жарки

Сметана и чеснок — для подачи

Как готовить:

1. Подготовка.

Зелень измельчите, яйцо слегка взбейте вилкой. Кабачки натрите на крупной тёрке, присолите и оставьте на 10 минут — пусть отдадут лишнюю влагу. Затем — тщательно отожмите.

2. Замес.

Смешайте отжатые кабачки, яйцо, зелень, муку, соль и перец. Получится ароматная масса — долго не тяните, жарим сразу!

3. Обжарка.

Разогрейте масло. Столовой ложкой выкладывайте кабачковое тесто на сковороду, слегка расплющивая. Огонь — средний.

4. До румяности.

Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Перекладывайте на бумажное полотенце — оно впитает лишний жир.

5. Подача.

Сметана + немного тёртого чеснока — и у вас в тарелке идеальный летний завтрак.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

