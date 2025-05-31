Малосольные огурчики за час — и вкус такой, будто неделю мариновались

Хотите малосольных огурчиков здесь и сейчас, а не "после выходных"? Это не мечта, а кулинарная реальность. Забудьте про банки, гнёты и долгие томления в холодильнике — за час огурцы впитывают аромат укропа и чеснока так, что съедаются первыми на любом столе.
Да, существуют и "битые" огурцы, которые маринуются за 10 минут. Но если дать им немного времени — хотя бы час — результат будет куда интереснее. Особенно если добавить немного сахара, щепотку соли и, по желанию, пару тоненьких слайсов чили.
Огурцы — 500 г
Укроп — 15 г
Чеснок — 4 зубчика
Соль — 1 ч. л.
Сахар — 0,5 ч. л.
1. Подготовка огурцов.
Промойте и отрежьте кончики. Нарежьте вдоль на четвертинки. Длинные огурцы можно предварительно разрезать пополам.
2. Чеснок и укроп.
Зубчики раздавите плоской стороной ножа и порубите. Укроп избавьте от грубых стеблей, листочки нарежьте помельче — чем мельче, тем ароматнее получится.
3. Всё в пакет.
Сложите огурцы в плотный пакет, добавьте чеснок, укроп, соль и сахар. Завяжите и потрясите. Лучше использовать zip-lock — удобно и без лишних потерь.
4. Двойная защита.
Чтобы не рисковать холодильником, поместите пакет ещё в один и крепко завяжите, выпустив воздух.
5. Терпение (немного).
Каждые 10-15 минут встряхивайте — сок распределяется, огурцы пропитываются. Через час всё будет готово.
6. Наслаждайтесь.
Откройте пакет, переложите огурцы в миску и подавайте. Пахнут, как из деревни, выглядят — как с фотосессии, а вкус… сами попробуйте.
Ма́лосо́льные огурцы́ — традиционное блюдо белорусской, польской, русской, украинской и ряда других кухонь мира, которое готовят из огурцов методом краткосрочной засолки.
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