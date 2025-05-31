Малосольные огурчики за час — и вкус такой, будто неделю мариновались

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите малосольных огурчиков здесь и сейчас, а не "после выходных"? Это не мечта, а кулинарная реальность. Забудьте про банки, гнёты и долгие томления в холодильнике — за час огурцы впитывают аромат укропа и чеснока так, что съедаются первыми на любом столе.

Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свежие огурцы и пучок укропа

Да, существуют и "битые" огурцы, которые маринуются за 10 минут. Но если дать им немного времени — хотя бы час — результат будет куда интереснее. Особенно если добавить немного сахара, щепотку соли и, по желанию, пару тоненьких слайсов чили.

Что понадобится:

Огурцы — 500 г

Укроп — 15 г

Чеснок — 4 зубчика

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 0,5 ч. л.

Как готовить:

1. Подготовка огурцов.

Промойте и отрежьте кончики. Нарежьте вдоль на четвертинки. Длинные огурцы можно предварительно разрезать пополам.

2. Чеснок и укроп.

Зубчики раздавите плоской стороной ножа и порубите. Укроп избавьте от грубых стеблей, листочки нарежьте помельче — чем мельче, тем ароматнее получится.

3. Всё в пакет.

Сложите огурцы в плотный пакет, добавьте чеснок, укроп, соль и сахар. Завяжите и потрясите. Лучше использовать zip-lock — удобно и без лишних потерь.

4. Двойная защита.

Чтобы не рисковать холодильником, поместите пакет ещё в один и крепко завяжите, выпустив воздух.

5. Терпение (немного).

Каждые 10-15 минут встряхивайте — сок распределяется, огурцы пропитываются. Через час всё будет готово.

6. Наслаждайтесь.

Откройте пакет, переложите огурцы в миску и подавайте. Пахнут, как из деревни, выглядят — как с фотосессии, а вкус… сами попробуйте.

Уточнения

Ма́лосо́льные огурцы́ — традиционное блюдо белорусской, польской, русской, украинской и ряда других кухонь мира, которое готовят из огурцов методом краткосрочной засолки.

