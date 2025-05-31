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Малосольные огурчики за час — и вкус такой, будто неделю мариновались

2:05
Еда

Хотите малосольных огурчиков здесь и сейчас, а не "после выходных"? Это не мечта, а кулинарная реальность. Забудьте про банки, гнёты и долгие томления в холодильнике — за час огурцы впитывают аромат укропа и чеснока так, что съедаются первыми на любом столе.

Свежие огурцы и пучок укропа
Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежие огурцы и пучок укропа

Да, существуют и "битые" огурцы, которые маринуются за 10 минут. Но если дать им немного времени — хотя бы час — результат будет куда интереснее. Особенно если добавить немного сахара, щепотку соли и, по желанию, пару тоненьких слайсов чили.

Что понадобится:

  • Огурцы — 500 г

  • Укроп — 15 г

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Соль — 1 ч. л.

  • Сахар — 0,5 ч. л.

Как готовить:

1. Подготовка огурцов.
Промойте и отрежьте кончики. Нарежьте вдоль на четвертинки. Длинные огурцы можно предварительно разрезать пополам.

2. Чеснок и укроп.
Зубчики раздавите плоской стороной ножа и порубите. Укроп избавьте от грубых стеблей, листочки нарежьте помельче — чем мельче, тем ароматнее получится.

3. Всё в пакет.
Сложите огурцы в плотный пакет, добавьте чеснок, укроп, соль и сахар. Завяжите и потрясите. Лучше использовать zip-lock — удобно и без лишних потерь.

4. Двойная защита.
Чтобы не рисковать холодильником, поместите пакет ещё в один и крепко завяжите, выпустив воздух.

5. Терпение (немного).
Каждые 10-15 минут встряхивайте — сок распределяется, огурцы пропитываются. Через час всё будет готово.

6. Наслаждайтесь.
Откройте пакет, переложите огурцы в миску и подавайте. Пахнут, как из деревни, выглядят — как с фотосессии, а вкус… сами попробуйте.

Уточнения

Ма́лосо́льные огурцы́ — традиционное блюдо белорусской, польской, русской, украинской и ряда других кухонь мира, которое готовят из огурцов методом краткосрочной засолки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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