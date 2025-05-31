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Три освежающих лимонада, которые легко готовятся дома — ностальгия со вкусом детства

2:53
Еда

Иногда хочется чего-то простого и яркого — без красителей, без консервантов, просто домашнего и вкусного. Попробуйте три варианта лимонада, которые можно легко приготовить самим: на основе цитрусов, с имбирём и лаймом или с клубникой и ревенем. Главное — сделать концентрированный сироп, который потом удобно разбавлять обычной или газированной водой. Лимонад получится натуральный, освежающий и с приятной кислинкой. А ещё его можно улучшить мятой или базиликом — получится совсем ресторанный уровень.

газированные напитки
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
газированные напитки

Вариант №1. Карамельный лимонад

Ингредиенты

  • Сахар – 100 г

  • Апельсины – 2 шт.

  • Лимон – 1 шт.

  • (Мята — по желанию)

Как готовить

Сначала снимите цедру с одного апельсина и половины лимона. Из всех цитрусов отожмите сок. Отдельно насыпьте сахар в кастрюлю с толстым дном и расплавьте его до карамельного состояния на слабом огне. В это время подогрейте сок и, когда карамель будет готова, аккуратно влейте сок в кастрюлю. Варите около 7 минут, пока карамель полностью не растворится. Можно процедить — и сироп готов.

Вариант №2. Имбирный с лаймом и мёдом

Ингредиенты

  • Сахар – 100 г

  • Вода – ½ стакана

  • Мёд – 50 г

  • Лайм – 2 шт.

  • Имбирь свежий – 3 см

  • (Лимон — альтернатива лайму)

Как готовить

Очистите имбирь и натрите на тёрке. С одного лайма снимите цедру. В кастрюле соедините сахар с водой, доведите до растворения сахара. Добавьте имбирь и цедру, проварите 2 минуты, затем выключите огонь. Добавьте мёд и сок лайма, всё хорошо перемешайте. Процедите сироп — и он готов к использованию.

Вариант №3. Клубничный с ревенем

Ингредиенты

  • Сахар – 100 г

  • Вода – 1 стакан

  • Клубника – 150 г

  • Ревень – 150 г

  • (Базилик — для аромата)

Как готовить

Нарежьте клубнику и ревень мелкими кусочками. В кастрюле нагрейте воду с сахаром, пока он полностью не растворится. Затем добавьте ягоды и ревень, проварите всего 2-3 минуты, процедите. Жмых можно не выбрасывать — его отлично есть ложкой или добавлять в йогурт.

Дополнительно

К цитрусовым сиропам отлично идёт свежая мята, к клубничным — ароматный базилик. Сделайте сразу несколько вариантов сиропа и храните в холодильнике. А потом просто разбавляйте газированной водой или добавляйте в коктейли. И пусть каждый глоток возвращает вас в лето — как те самые тележки с газировкой за три копейки в детстве.

Уточнения

Лимона́д (фр  limonade < limon — лимон) — газированный прохладительный напиток на основе водного раствора фруктового или ягодного сока, а также других вкусовых компонентов, в том числе искусственных красителей и ароматизаторов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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