Это не просто суп: почему лагман стоит приготовить хотя бы раз в жизни

Лагман — это не просто суп или рагу, а целая гастрономическая история. В этом блюде важна поэтапность: мясо, овощи и специи готовятся отдельно, а потом соединяются в одну насыщенную композицию. Такой способ позволяет сохранить вкус каждого ингредиента и создать глубокий, многослойный аромат. Традиционно лагман готовят с говядиной, бараниной или курицей, используя щедрый набор специй и овощей.

Фото: freepik by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ лагман

Ингредиенты (на 10 порций)

Говядина — 600 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 5 зубчиков

Дайкон — 200 г

Помидоры — 5 шт.

Морковь — 2 шт.

Баклажан — 1 шт.

Болгарский перец — 2 шт.

Стебли сельдерея — 4 шт.

Острый чили — 0,5 шт.

Лапша для лагмана — 200 г

Вода — 1,2 л

Масло растительное — 3 ст. л.

Специи

Зира, семена — 0,5 ч. л.

Кориандр, семена — 0,5 ч. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Бадьян — 2 шт.

Паприка — 1 ч. л.

Красный молотый перец — 0,5 ч. л.

Черный перец — 0,5 ч. л.

Имбирь сухой — 1 ч. л.

Куркума — 1 ч. л.

Соль — 1,5 ст. л.

Пошаговый процесс

Подготовка. Все овощи нарежьте соломкой. Мясо нарежьте кусочками среднего размера. Ароматная база. В казане разогрейте масло, добавьте зиру и кориандр. Прогрейте их 30 секунд, затем добавьте чеснок — ещё 30 секунд. Обжарка. Добавьте лук, жарьте 1 минуту. Выложите мясо и обжаривайте до золотистой корочки, около 3-4 минут, не забывая помешивать. Овощи — в дело. Сначала добавьте морковь, через минуту — помидоры. Затем — сельдерей и редьку. Всё тщательно перемешайте и готовьте ещё минуту. Специи. Добавьте паприку, имбирь, куркуму, бадьян, перцы и лавровый лист. Перемешайте — и вперёд. Финальные овощи. Добавьте баклажан и сладкий перец. Жарьте последнюю минуту. Тушение. Влейте воду, доведите до кипения, убавьте огонь и томите 1 час 20 минут под крышкой. Лапша. Отварите её отдельно, согласно инструкции на упаковке. Подача. В глубокую тарелку выложите лапшу, сверху — мясо с овощами и бульон. Украсьте зеленью и тонкими кольцами чили.

Лагман — это не просто еда, это атмосфера. Он впитывает в себя колорит восточной кухни: от терпкого аромата специй до теплоты домашнего очага. Его можно адаптировать под любой вкус — добавить больше остроты, сделать овощную версию или заменить лапшу на рис. Но главное — сохранять ритуал приготовления: шаг за шагом, с уважением к продуктам и вкусу. Именно в этом неторопливом процессе рождается тот самый настоящий лагман, в который хочется возвращаться снова и снова.

Уточнения

Лагма́н (кит. трад. 拉麵, упр. 拉面, пиньинь lāmiàn, палл. ламя́нь, букв. «тянутая лапша») — популярное среднеазиатское национальное блюдо дунган и уйгуров, проживающих в Средней Азии и Китае, в провинциях Шеньси, Ганьсу, Нинься, Синьцзян и Цинхай, а также узбеков и киргизов.

