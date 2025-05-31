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Это не просто суп: почему лагман стоит приготовить хотя бы раз в жизни

Еда

Лагман — это не просто суп или рагу, а целая гастрономическая история. В этом блюде важна поэтапность: мясо, овощи и специи готовятся отдельно, а потом соединяются в одну насыщенную композицию. Такой способ позволяет сохранить вкус каждого ингредиента и создать глубокий, многослойный аромат. Традиционно лагман готовят с говядиной, бараниной или курицей, используя щедрый набор специй и овощей.

лагман
Фото: freepik by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
лагман

Ингредиенты (на 10 порций)

  • Говядина — 600 г

  • Лук — 1 шт.

  • Чеснок — 5 зубчиков

  • Дайкон — 200 г

  • Помидоры — 5 шт.

  • Морковь — 2 шт.

  • Баклажан — 1 шт.

  • Болгарский перец — 2 шт.

  • Стебли сельдерея — 4 шт.

  • Острый чили — 0,5 шт.

  • Лапша для лагмана — 200 г

  • Вода — 1,2 л

  • Масло растительное — 3 ст. л.

Специи

  • Зира, семена — 0,5 ч. л.

  • Кориандр, семена — 0,5 ч. л.

  • Лавровый лист — 2 шт.

  • Бадьян — 2 шт.

  • Паприка — 1 ч. л.

  • Красный молотый перец — 0,5 ч. л.

  • Черный перец — 0,5 ч. л.

  • Имбирь сухой — 1 ч. л.

  • Куркума — 1 ч. л.

  • Соль — 1,5 ст. л.

Пошаговый процесс

  1. Подготовка. Все овощи нарежьте соломкой. Мясо нарежьте кусочками среднего размера.

  2. Ароматная база. В казане разогрейте масло, добавьте зиру и кориандр. Прогрейте их 30 секунд, затем добавьте чеснок — ещё 30 секунд.

  3. Обжарка. Добавьте лук, жарьте 1 минуту. Выложите мясо и обжаривайте до золотистой корочки, около 3-4 минут, не забывая помешивать.

  4. Овощи — в дело. Сначала добавьте морковь, через минуту — помидоры. Затем — сельдерей и редьку. Всё тщательно перемешайте и готовьте ещё минуту.

  5. Специи. Добавьте паприку, имбирь, куркуму, бадьян, перцы и лавровый лист. Перемешайте — и вперёд.

  6. Финальные овощи. Добавьте баклажан и сладкий перец. Жарьте последнюю минуту.

  7. Тушение. Влейте воду, доведите до кипения, убавьте огонь и томите 1 час 20 минут под крышкой.

  8. Лапша. Отварите её отдельно, согласно инструкции на упаковке.

  9. Подача. В глубокую тарелку выложите лапшу, сверху — мясо с овощами и бульон. Украсьте зеленью и тонкими кольцами чили.

Лагман — это не просто еда, это атмосфера. Он впитывает в себя колорит восточной кухни: от терпкого аромата специй до теплоты домашнего очага. Его можно адаптировать под любой вкус — добавить больше остроты, сделать овощную версию или заменить лапшу на рис. Но главное — сохранять ритуал приготовления: шаг за шагом, с уважением к продуктам и вкусу. Именно в этом неторопливом процессе рождается тот самый настоящий лагман, в который хочется возвращаться снова и снова.

Уточнения

Лагма́н (кит. трад. 拉麵, упр. 拉面, пиньинь lāmiàn, палл. ламя́нь, букв. «тянутая лапша») — популярное среднеазиатское национальное блюдо дунган и уйгуров, проживающих в Средней Азии и Китае, в провинциях Шеньси, Ганьсу, Нинься, Синьцзян и Цинхай, а также узбеков и киргизов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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