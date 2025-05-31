Так готовят в Испании: овощное рагу, от которого невозможно оторваться

Если вы думаете, что овощное рагу — это скучно, то просто не пробовали писто. Этот яркий, сочный и невероятно ароматный овощной микс родом из Испании (точнее — из Ла-Манчи) подкупает своей простотой и насыщенным вкусом. Никаких сложных ингредиентов: только кабачки, перец, баклажаны, помидоры и специи. Всё обжаривается и тушится в оливковом масле, а на выходе — блюдо, которое легко подать и как гарнир, и как самостоятельный ужин. Особенно вкусно — с яичницей прямо поверх овощей. Да, это испанская версия шакшуки, только лучше!
Кабачок — 250 г
Баклажан — 250 г
Помидоры — 400 г
Сладкий перец — 300 г
Репчатый лук — 200 г
Чеснок — 4 зубчика
Оливковое масло — 4 ст. л.
Паприка — 1 ч. л.
Сахар — 0,5 ч. л. (по вкусу)
Соль, смесь перцев — по вкусу
Подготовка овощей. Очистите лук и чеснок, нарежьте их кубиками. Сладкий перец тоже нарежьте кубиками, предварительно удалив семена. Кабачки и баклажан — тоже в кубики.
Обжарка. В большой сковороде разогрейте масло. Сначала обжарьте лук с чесноком 3-5 минут до мягкости. Затем добавьте перец и жарьте ещё 5 минут.
Основное тушение. Добавьте кабачок и баклажан, перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 12-15 минут, пока овощи не станут мягкими.
Финальный вкус. Всыпьте нарезанные кубиками помидоры, добавьте паприку, соль, перец и сахар. Тушите ещё 7-10 минут, пока соус не станет густым и ароматным.
Идея для подачи. Хотите превратить писто в полноценный обед? За 5 минут до конца готовки сделайте углубление в овощах, аккуратно вбейте яйцо и накройте крышкой. Через пару минут у вас будет идеальная яичница поверх овощей.
Помидоры можно заменить на консервированные, если не сезон. Баклажан при желании можно слегка подсолить и оставить на 10 минут, чтобы ушла горечь. Подавайте с хрустящим хлебом, лепёшками или прямо из сковороды.
Писто (исп. pisto) — испанское (в частности, баскское) блюдо из томатов, лука, баклажанов или кабачков, зелёного и красного перца и оливкового масла.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.