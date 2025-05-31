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Так готовят в Испании: овощное рагу, от которого невозможно оторваться

2:33
Еда

Если вы думаете, что овощное рагу — это скучно, то просто не пробовали писто. Этот яркий, сочный и невероятно ароматный овощной микс родом из Испании (точнее — из Ла-Манчи) подкупает своей простотой и насыщенным вкусом. Никаких сложных ингредиентов: только кабачки, перец, баклажаны, помидоры и специи. Всё обжаривается и тушится в оливковом масле, а на выходе — блюдо, которое легко подать и как гарнир, и как самостоятельный ужин. Особенно вкусно — с яичницей прямо поверх овощей. Да, это испанская версия шакшуки, только лучше!

Овощи
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощи

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Кабачок — 250 г

  • Баклажан — 250 г

  • Помидоры — 400 г

  • Сладкий перец — 300 г

  • Репчатый лук — 200 г

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Оливковое масло — 4 ст. л.

  • Паприка — 1 ч. л.

  • Сахар — 0,5 ч. л. (по вкусу)

  • Соль, смесь перцев — по вкусу

Как готовить

  1. Подготовка овощей. Очистите лук и чеснок, нарежьте их кубиками. Сладкий перец тоже нарежьте кубиками, предварительно удалив семена. Кабачки и баклажан — тоже в кубики.

  2. Обжарка. В большой сковороде разогрейте масло. Сначала обжарьте лук с чесноком 3-5 минут до мягкости. Затем добавьте перец и жарьте ещё 5 минут.

  3. Основное тушение. Добавьте кабачок и баклажан, перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 12-15 минут, пока овощи не станут мягкими.

  4. Финальный вкус. Всыпьте нарезанные кубиками помидоры, добавьте паприку, соль, перец и сахар. Тушите ещё 7-10 минут, пока соус не станет густым и ароматным.

  5. Идея для подачи. Хотите превратить писто в полноценный обед? За 5 минут до конца готовки сделайте углубление в овощах, аккуратно вбейте яйцо и накройте крышкой. Через пару минут у вас будет идеальная яичница поверх овощей.

Советы

Помидоры можно заменить на консервированные, если не сезон. Баклажан при желании можно слегка подсолить и оставить на 10 минут, чтобы ушла горечь. Подавайте с хрустящим хлебом, лепёшками или прямо из сковороды.

Уточнения

Писто (исп. pisto) — испанское (в частности, баскское) блюдо из томатов, лука, баклажанов или кабачков, зелёного и красного перца и оливкового масла.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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