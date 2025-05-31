Забудьте о калорийной запеканке: этот рецепт удивит и вкусом, и простотой

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Запечённая картошка под тягучей сырной корочкой — классика, которая всегда в почёте. Но если вы устали от сливок и сметаны, есть отличный способ освежить рецепт. Всего один ингредиент — обычный кефир — и блюдо заиграет новыми красками. Кефир придаёт лёгкую кислинку, делает вкус ярче, а текстуру — нежнее, при этом калорийность блюда остаётся умеренной. Такой ужин — находка: сытно, доступно и готовится без хлопот.

Фото: freepik by atlascompany запеканка

Что понадобится (на 4 порции)

Картофель — 700 г

Кефир — 350 мл

Сыр твёрдый — 100 г

Лук репчатый — 60 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль — 0,5 ч. л. (или по вкусу)

Перец чёрный молотый — 0,25 ч. л.

Как готовить

Разогрейте духовку до 180 градусов и подготовьте все продукты. Картофель очистите и нарежьте дольками средней толщины. Выложите картофель в форму для запекания, равномерно распределив его по дну. Поверх насыпьте мелко нарезанный лук. Сделайте соус. В миске смешайте кефир с солью, перцем и измельчённым чесноком. Перемешайте до однородности. Залейте картофель кефирной смесью, слегка перемешайте и разровняйте. Отправьте форму в духовку и запекайте 45-50 минут. Картошка должна стать мягкой, а жидкость — частично впитаться. Добавьте сыр. Достаньте форму, посыпьте сверху натёртым сыром и отправьте обратно в духовку ещё на 10-15 минут. Сыр расплавится, образовав румяную, аппетитную корочку. Подача. Готовое блюдо можно подавать как самостоятельный ужин или как гарнир к мясу или рыбе. Идеально сочетается с зеленью, лёгким салатом или соленьями.

Дополнительный совет

Для насыщенного вкуса используйте кефир средней жирности (от 2,5%) и сыр с хорошей плавкостью — гауда, российский или моцарелла подойдут отлично. А если хочется немного пикантности, можно добавить щепотку сушёного чеснока или щепотку тимьяна прямо в соус.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

