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Забудьте о калорийной запеканке: этот рецепт удивит и вкусом, и простотой

2:23
Еда

Запечённая картошка под тягучей сырной корочкой — классика, которая всегда в почёте. Но если вы устали от сливок и сметаны, есть отличный способ освежить рецепт. Всего один ингредиент — обычный кефир — и блюдо заиграет новыми красками. Кефир придаёт лёгкую кислинку, делает вкус ярче, а текстуру — нежнее, при этом калорийность блюда остаётся умеренной. Такой ужин — находка: сытно, доступно и готовится без хлопот.

запеканка
Фото: freepik by atlascompany
запеканка

Что понадобится (на 4 порции)

  • Картофель — 700 г

  • Кефир — 350 мл

  • Сыр твёрдый — 100 г

  • Лук репчатый — 60 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Соль — 0,5 ч. л. (или по вкусу)

  • Перец чёрный молотый — 0,25 ч. л.

Как готовить

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и подготовьте все продукты. Картофель очистите и нарежьте дольками средней толщины.

  2. Выложите картофель в форму для запекания, равномерно распределив его по дну. Поверх насыпьте мелко нарезанный лук.

  3. Сделайте соус. В миске смешайте кефир с солью, перцем и измельчённым чесноком. Перемешайте до однородности.

  4. Залейте картофель кефирной смесью, слегка перемешайте и разровняйте. Отправьте форму в духовку и запекайте 45-50 минут. Картошка должна стать мягкой, а жидкость — частично впитаться.

  5. Добавьте сыр. Достаньте форму, посыпьте сверху натёртым сыром и отправьте обратно в духовку ещё на 10-15 минут. Сыр расплавится, образовав румяную, аппетитную корочку.

  6. Подача. Готовое блюдо можно подавать как самостоятельный ужин или как гарнир к мясу или рыбе. Идеально сочетается с зеленью, лёгким салатом или соленьями.

Дополнительный совет

Для насыщенного вкуса используйте кефир средней жирности (от 2,5%) и сыр с хорошей плавкостью — гауда, российский или моцарелла подойдут отлично. А если хочется немного пикантности, можно добавить щепотку сушёного чеснока или щепотку тимьяна прямо в соус.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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