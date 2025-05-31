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Такое пюре вы точно ещё не пробовали — оно запекается с начинкой: яркий рецепт для ужина

3:17
Еда

Если вы ищете нестандартный, но при этом сытный и душевный гарнир — обязательно попробуйте этот рецепт. Здесь мягкое картофельное пюре сочетается с ярким соусом из свеклы, приправленным хреном и горчицей, а венчает всё это ароматная грибная обжарка с шалотом и петрушкой. Запекание делает блюдо особенно цельным и насыщенным — оно отлично подойдёт и для уютного обеда, и как эффектная подача на праздничный стол.

Картофельное пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Racerkaras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельное пюре

Ингредиенты

Для основы

  • Картофель (очищенный) — 900 г

  • Молоко — 150 г

  • Укроп свежий (по желанию) — 20 г

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Для свекольной начинки

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Мука — 3 ст. л.

  • Овощной бульон — 300 г

  • Свёкла (отварная, нарезанная мелкими кубиками) — 700 г

  • Сливки (нежирные) — 5 ст. л.

  • Соус хрен — 2 ст. л.

  • Горчица острая — 1 ч. л.

  • Винный уксус — 1 ст. л.

  • Семена тмина — 1 ч. л.

Для грибной начинки

  • Сливочное масло — 30 г

  • Лук-шалот — 1 шт.

  • Грибы (смешанные сорта) — 230 г

  • Петрушка свежая — 3 ст. л.

Пошаговое приготовление

  1. Свекольный соус. Разогрейте духовку до 190°С и смажьте форму (около 23 см в диаметре) растительным маслом. В сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте мелко нарезанный репчатый лук до мягкости (около 3 минут), затем всыпьте муку и перемешайте. Снимите с огня, введите овощной бульон, верните на плиту. Добавьте свеклу, сливки, горчицу, хрен, уксус и тмин. Томите до лёгкого загустения — получится насыщенный, яркий по вкусу соус.
  2. Картофельное пюре. Отварите картофель до мягкости в подсоленной воде (около 20 минут), слейте воду и разомните в пюре. Добавьте молоко, укроп (по желанию), соль и перец. Выложите в форму, сделав в центре углубление.
  3. Грибная начинка. На сливочном масле обжарьте шалот до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до полного выпаривания влаги. Посолите, поперчите, добавьте петрушку.
  4. Сборка и запекание. В центр пюре выложите свекольную начинку, сверху — грибы. Накройте крышкой и запекайте около 30 минут. Подавайте горячим.

Это блюдо не только радует вкусом, но и выгодно с практической точки зрения — все ингредиенты доступны круглый год, а процесс приготовления не требует кулинарной подготовки. Благодаря балансу кремового пюре, пикантной свекольной начинки и ароматных грибов с зеленью, рецепт легко адаптируется под постное или вегетарианское меню. А за счёт насыщенного вкуса и плотной текстуры оно вполне может заменить мясное блюдо, не уступая по сытности.

Уточнения

Пюре́ (фр. purée, от старофр. purer «очищать») — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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