Такое пюре вы точно ещё не пробовали — оно запекается с начинкой: яркий рецепт для ужина

Если вы ищете нестандартный, но при этом сытный и душевный гарнир — обязательно попробуйте этот рецепт. Здесь мягкое картофельное пюре сочетается с ярким соусом из свеклы, приправленным хреном и горчицей, а венчает всё это ароматная грибная обжарка с шалотом и петрушкой. Запекание делает блюдо особенно цельным и насыщенным — оно отлично подойдёт и для уютного обеда, и как эффектная подача на праздничный стол.
Картофель (очищенный) — 900 г
Молоко — 150 г
Укроп свежий (по желанию) — 20 г
Соль, чёрный перец — по вкусу
Оливковое масло — 2 ст. л.
Лук репчатый — 1 шт.
Мука — 3 ст. л.
Овощной бульон — 300 г
Свёкла (отварная, нарезанная мелкими кубиками) — 700 г
Сливки (нежирные) — 5 ст. л.
Соус хрен — 2 ст. л.
Горчица острая — 1 ч. л.
Винный уксус — 1 ст. л.
Семена тмина — 1 ч. л.
Сливочное масло — 30 г
Лук-шалот — 1 шт.
Грибы (смешанные сорта) — 230 г
Петрушка свежая — 3 ст. л.
Это блюдо не только радует вкусом, но и выгодно с практической точки зрения — все ингредиенты доступны круглый год, а процесс приготовления не требует кулинарной подготовки. Благодаря балансу кремового пюре, пикантной свекольной начинки и ароматных грибов с зеленью, рецепт легко адаптируется под постное или вегетарианское меню. А за счёт насыщенного вкуса и плотной текстуры оно вполне может заменить мясное блюдо, не уступая по сытности.
Пюре́ (фр. purée, от старофр. purer «очищать») — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды.
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