Такое пюре вы точно ещё не пробовали — оно запекается с начинкой: яркий рецепт для ужина

3:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете нестандартный, но при этом сытный и душевный гарнир — обязательно попробуйте этот рецепт. Здесь мягкое картофельное пюре сочетается с ярким соусом из свеклы, приправленным хреном и горчицей, а венчает всё это ароматная грибная обжарка с шалотом и петрушкой. Запекание делает блюдо особенно цельным и насыщенным — оно отлично подойдёт и для уютного обеда, и как эффектная подача на праздничный стол.

Фото: commons.wikimedia.org by Racerkaras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофельное пюре

Ингредиенты

Для основы

Картофель (очищенный) — 900 г

Молоко — 150 г

Укроп свежий (по желанию) — 20 г

Соль, чёрный перец — по вкусу

Для свекольной начинки

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лук репчатый — 1 шт.

Мука — 3 ст. л.

Овощной бульон — 300 г

Свёкла (отварная, нарезанная мелкими кубиками) — 700 г

Сливки (нежирные) — 5 ст. л.

Соус хрен — 2 ст. л.

Горчица острая — 1 ч. л.

Винный уксус — 1 ст. л.

Семена тмина — 1 ч. л.

Для грибной начинки

Сливочное масло — 30 г

Лук-шалот — 1 шт.

Грибы (смешанные сорта) — 230 г

Петрушка свежая — 3 ст. л.

Пошаговое приготовление

Свекольный соус. Разогрейте духовку до 190°С и смажьте форму (около 23 см в диаметре) растительным маслом. В сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте мелко нарезанный репчатый лук до мягкости (около 3 минут), затем всыпьте муку и перемешайте. Снимите с огня, введите овощной бульон, верните на плиту. Добавьте свеклу, сливки, горчицу, хрен, уксус и тмин. Томите до лёгкого загустения — получится насыщенный, яркий по вкусу соус. Картофельное пюре. Отварите картофель до мягкости в подсоленной воде (около 20 минут), слейте воду и разомните в пюре. Добавьте молоко, укроп (по желанию), соль и перец. Выложите в форму, сделав в центре углубление. Грибная начинка. На сливочном масле обжарьте шалот до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до полного выпаривания влаги. Посолите, поперчите, добавьте петрушку. Сборка и запекание. В центр пюре выложите свекольную начинку, сверху — грибы. Накройте крышкой и запекайте около 30 минут. Подавайте горячим.

Это блюдо не только радует вкусом, но и выгодно с практической точки зрения — все ингредиенты доступны круглый год, а процесс приготовления не требует кулинарной подготовки. Благодаря балансу кремового пюре, пикантной свекольной начинки и ароматных грибов с зеленью, рецепт легко адаптируется под постное или вегетарианское меню. А за счёт насыщенного вкуса и плотной текстуры оно вполне может заменить мясное блюдо, не уступая по сытности.

Уточнения

Пюре́ (фр. purée, от старофр. purer «очищать») — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды.

