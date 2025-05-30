Как приготовить яйцо-пашот за минуту — и не испортить ни одной кастрюли

Если варёные яйца кажутся вам скучными — попробуйте приготовить яйцо-пашот. Но не традиционным способом с водоворотом и уксусом на плите, а в микроволновке. Это быстро, просто и действительно удобно: без лишней посуды и за считаные секунды. А на выходе — идеальный белок, обволакивающий жидкий, кремовый желток.
Яйцо (обязательно свежее) — 1 шт.
Кипяток — 150-200 мл
Уксус (столовый, 9%) — 1 ст. ложка
Соль — 1 щепотка
Вскипятите воду (можно в чайнике). В миску или глубокую чашку для микроволновки налейте 1 ст. ложку уксуса и добавьте щепотку соли. Влейте 150-200 мл кипятка. Вода должна быть горячей, почти не бурлящей.
Осторожно, стараясь не повредить желток, разбейте яйцо в отдельную пиалу.
Медленно опустите пиалу к самой поверхности воды и аккуратно вылейте яйцо. Это позволит белку быстрее схватиться и обволочь желток.
Сразу же поставьте чашку с яйцом в микроволновку. Готовьте при максимальной мощности (800 Вт) примерно 45-60 секунд. Лучше начать с 45 — если белок еще не схватился, добавьте по 5-10 секунд.
Осторожно выньте яйцо шумовкой, дайте воде стечь и выложите на тарелку. При желании можно подсушить бумажным полотенцем.
Подавайте яйцо-пашот на тосте, в салате, с овощами или в составе сэндвича. Идеальный завтрак готов — без суеты и водоворотов.
Свежесть яйца — ключ к успеху. Чем свежее, тем красивее получится пашот. Вместо уксуса можно использовать лимонный сок, но тогда варите чуть дольше. Для удобства можно заранее наметить время под свою мощность — у разных микроволновок результат немного отличается.
Яйцо пашо́т (яйцо «в мешочек», от фр. pochette, «в мешочек») — яйцо, приготовленное без скорлупы пошированием — варкой в едва кипящей воде в течение 3—4 минут.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.