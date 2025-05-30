Как приготовить яйцо-пашот за минуту — и не испортить ни одной кастрюли

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Если варёные яйца кажутся вам скучными — попробуйте приготовить яйцо-пашот. Но не традиционным способом с водоворотом и уксусом на плите, а в микроволновке. Это быстро, просто и действительно удобно: без лишней посуды и за считаные секунды. А на выходе — идеальный белок, обволакивающий жидкий, кремовый желток.

Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйцо-пашот на тосте

Ингредиенты (на 1 порцию)

Яйцо (обязательно свежее) — 1 шт.

Кипяток — 150-200 мл

Уксус (столовый, 9%) — 1 ст. ложка

Соль — 1 щепотка

Как приготовить

Подготовьте воду

Вскипятите воду (можно в чайнике). В миску или глубокую чашку для микроволновки налейте 1 ст. ложку уксуса и добавьте щепотку соли. Влейте 150-200 мл кипятка. Вода должна быть горячей, почти не бурлящей.

Разбейте яйцо

Осторожно, стараясь не повредить желток, разбейте яйцо в отдельную пиалу.

Вылейте в воду

Медленно опустите пиалу к самой поверхности воды и аккуратно вылейте яйцо. Это позволит белку быстрее схватиться и обволочь желток.

В микроволновку

Сразу же поставьте чашку с яйцом в микроволновку. Готовьте при максимальной мощности (800 Вт) примерно 45-60 секунд. Лучше начать с 45 — если белок еще не схватился, добавьте по 5-10 секунд.

Достаньте и обсушите

Осторожно выньте яйцо шумовкой, дайте воде стечь и выложите на тарелку. При желании можно подсушить бумажным полотенцем.

Подача

Подавайте яйцо-пашот на тосте, в салате, с овощами или в составе сэндвича. Идеальный завтрак готов — без суеты и водоворотов.

Свежесть яйца — ключ к успеху. Чем свежее, тем красивее получится пашот. Вместо уксуса можно использовать лимонный сок, но тогда варите чуть дольше. Для удобства можно заранее наметить время под свою мощность — у разных микроволновок результат немного отличается.

Уточнения

Яйцо пашо́т (яйцо «в мешочек», от фр. pochette, «в мешочек») — яйцо, приготовленное без скорлупы пошированием — варкой в едва кипящей воде в течение 3—4 минут.

