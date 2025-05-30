Яичный паштет с орехами и горчицей: воздушная закуска с характером

Если вы ищете необычную, но простую в приготовлении намазку на хлеб — этот паштет станет открытием. В нём нет тяжёлого сливочного масла, как в классических вариантах, зато есть обжаренный лук, ароматные грецкие орехи и немного горчицы, которая придаёт нужную пикантность. Получается легкий, но насыщенный по вкусу крем, который отлично подойдёт как для повседневного завтрака, так и для праздничных бутербродов.
Яйца — 4 шт.
Репчатый лук — 250 г
Грецкие орехи (ядра) — 35 г
Майонез — 60 г
Горчица — 35 г
Масло растительное — 3 ст. ложки (45 мл)
Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
Залейте их холодной водой, доведите до кипения и варите 8 минут. После этого остудите в холодной воде и очистите.
На сухой сковороде прогрейте орехи 2-3 минуты, пока не появится яркий, тёплый аромат. Остудите.
Очистите и нарежьте лук кубиками. На сковороде с растительным маслом обжарьте его до мягкости и золотистого цвета — это займёт 7-10 минут на среднем огне. Остудите.
В блендере измельчите орехи до мелкой крошки. Переложите в глубокую миску.
Добавьте к орехам нарезанные яйца, обжаренный лук, майонез, горчицу, немного соли и перца.
Блендером или кухонным комбайном пробейте всё до пастообразного состояния.
Готовый паштет отлично намазывается на тосты, багеты, хлебцы и крекеры. Украсьте зеленью, добавьте ломтик огурца или каплю зернистой горчицы — и у вас идеальная закуска.
Если не любите острое — используйте мягкую французскую горчицу или даже йогуртовый соус. Для большей "воздушности" можно взбить массу дольше обычного — получится почти мусс. Отлично хранится в холодильнике до 3 дней.
Паште́т (нем. Pastete — «паштет, пирожок», «оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине») — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.
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