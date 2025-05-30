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Яичный паштет с орехами и горчицей: воздушная закуска с характером

2:19
Еда

Если вы ищете необычную, но простую в приготовлении намазку на хлеб — этот паштет станет открытием. В нём нет тяжёлого сливочного масла, как в классических вариантах, зато есть обжаренный лук, ароматные грецкие орехи и немного горчицы, которая придаёт нужную пикантность. Получается легкий, но насыщенный по вкусу крем, который отлично подойдёт как для повседневного завтрака, так и для праздничных бутербродов.

Паштет
Фото: commons.wikimedia.org by Mushki Brichta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Паштет

Что понадобится (на 6 порций)

  • Яйца — 4 шт.

  • Репчатый лук — 250 г

  • Грецкие орехи (ядра) — 35 г

  • Майонез — 60 г

  • Горчица — 35 г

  • Масло растительное — 3 ст. ложки (45 мл)

  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как готовить

Отварите яйца

Залейте их холодной водой, доведите до кипения и варите 8 минут. После этого остудите в холодной воде и очистите.

Обжарьте орехи

На сухой сковороде прогрейте орехи 2-3 минуты, пока не появится яркий, тёплый аромат. Остудите.

Подготовьте лук

Очистите и нарежьте лук кубиками. На сковороде с растительным маслом обжарьте его до мягкости и золотистого цвета — это займёт 7-10 минут на среднем огне. Остудите.

Измельчите орехи

В блендере измельчите орехи до мелкой крошки. Переложите в глубокую миску.

Соедините ингредиенты

Добавьте к орехам нарезанные яйца, обжаренный лук, майонез, горчицу, немного соли и перца.

Взбейте до однородности

Блендером или кухонным комбайном пробейте всё до пастообразного состояния.

Подача

Готовый паштет отлично намазывается на тосты, багеты, хлебцы и крекеры. Украсьте зеленью, добавьте ломтик огурца или каплю зернистой горчицы — и у вас идеальная закуска.

Советы

Если не любите острое — используйте мягкую французскую горчицу или даже йогуртовый соус. Для большей "воздушности" можно взбить массу дольше обычного — получится почти мусс. Отлично хранится в холодильнике до 3 дней.

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete — «паштет, пирожок», «оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине») — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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