Сделайте эти шницели — и забудьте про котлеты: рецепт, который оценят и дети, и гости

Если вы думаете, что куриная грудка — это всегда сухо и скучно, этот рецепт изменит ваше мнение. Шницель из курицы — одно из самых простых и беспроигрышных блюд, которое готовится буквально за 20 минут, но при этом радует сочной серединкой и аппетитной хрустящей корочкой. Он отлично подходит как для обеда, так и для ужина, особенно если подать его с лёгким салатом или картофельным пюре.
Куриные грудки — 2 шт.
Яйца — 2 шт.
Мука пшеничная — 100-200 г (в зависимости от размера кусков)
Паприка молотая — 2 ч. л.
Соль — по вкусу
Перец чёрный молотый — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Разрежьте каждую грудку сначала вдоль пополам, а затем каждую половину — на тонкие пластинки. В итоге у вас должны получиться плоские, средней величины кусочки.
Каждый слайс аккуратно отбейте кухонным молотком. Старайтесь не повредить волокна — отбивка должна сделать мясо мягким, а не рваным. Затем слегка присолите каждый кусочек.
В одной ёмкости взбейте яйца с щепоткой соли. Во второй миске соедините муку, паприку и перец. Эта смесь придаст корочке красивый золотистый оттенок и лёгкий пряный аромат.
Каждый кусок курицы сначала обмакните в яйцо, затем тщательно обваляйте в муке. Постарайтесь, чтобы панировка плотно покрыла поверхность.
Разогрейте на сковороде растительное масло — его должно быть достаточно, чтобы кусочки "плавали". Обжаривайте шницели на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон — примерно по 3-4 минуты.
Выложите готовые шницели на бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишков масла.
Подавайте горячими — с гарниром, соусом или свежими овощами. Вкусно и в тёплом, и в остывшем виде.
Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?