Сделайте эти шницели — и забудьте про котлеты: рецепт, который оценят и дети, и гости

Если вы думаете, что куриная грудка — это всегда сухо и скучно, этот рецепт изменит ваше мнение. Шницель из курицы — одно из самых простых и беспроигрышных блюд, которое готовится буквально за 20 минут, но при этом радует сочной серединкой и аппетитной хрустящей корочкой. Он отлично подходит как для обеда, так и для ужина, особенно если подать его с лёгким салатом или картофельным пюре.

Фото: commons.wikimedia.org by Rkolarsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свиная отбивная

Ингредиенты

Куриные грудки — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Мука пшеничная — 100-200 г (в зависимости от размера кусков)

Паприка молотая — 2 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Как готовить

1. Нарезаем грудки

Разрежьте каждую грудку сначала вдоль пополам, а затем каждую половину — на тонкие пластинки. В итоге у вас должны получиться плоские, средней величины кусочки.

2. Отбиваем

Каждый слайс аккуратно отбейте кухонным молотком. Старайтесь не повредить волокна — отбивка должна сделать мясо мягким, а не рваным. Затем слегка присолите каждый кусочек.

3. Готовим панировку

В одной ёмкости взбейте яйца с щепоткой соли. Во второй миске соедините муку, паприку и перец. Эта смесь придаст корочке красивый золотистый оттенок и лёгкий пряный аромат.

4. Панируем

Каждый кусок курицы сначала обмакните в яйцо, затем тщательно обваляйте в муке. Постарайтесь, чтобы панировка плотно покрыла поверхность.

5. Обжариваем

Разогрейте на сковороде растительное масло — его должно быть достаточно, чтобы кусочки "плавали". Обжаривайте шницели на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон — примерно по 3-4 минуты.

6. Убираем лишний жир

Выложите готовые шницели на бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишков масла.

7. Подаём

Подавайте горячими — с гарниром, соусом или свежими овощами. Вкусно и в тёплом, и в остывшем виде.

Уточнения

Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.

