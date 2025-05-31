Макароны с курицей, грибами и сливками и сырной корочкой: обед, который соберёт всех за столом

2:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете рецепт сытного, ароматного и при этом несложного в приготовлении блюда — попробуйте запечь макароны с куриным филе и шампиньонами в нежном сливочном соусе. Аромат чеснока, румяная сырная корочка, сливочный вкус и грибной акцент — идеальное сочетание, которое не оставит никого равнодушным. Это блюдо легко станет хитом вашего домашнего меню.

Фото: flickr.com by ohmeaghan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка с макаронами

Ингредиенты (на 4 порции)

Макароны — 200 г

Куриное филе — 380 г

Шампиньоны — 320 г

Сливки 33% — 250 мл

Твёрдый сыр — 100 г

Чеснок — 3-4 зубчика

Масло растительное — 2 ст. л. (30 мл)

Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить

Отварите макароны. Вскипятите 2 литра воды, посолите и отварите макароны до состояния al dente (мягкие, но упругие). Откиньте на дуршлаг, сбрызните половиной столовой ложки масла и перемешайте. Подготовьте курицу. Промойте куриное филе, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте в хорошо разогретой сковороде с 1 ст. л. масла до золотистой корочки — около 5-8 минут. Добавьте грибы. Шампиньоны нарежьте пластинками, чеснок мелко порубите. Добавьте к курице грибы и чеснок, влейте 75 мл воды, посолите, поперчите. Накройте крышкой и тушите 10 минут. Влейте сливки. Когда грибы размягчатся, влейте сливки, доведите до кипения, перемешайте и снимите с огня. Немного остудите. Разогрейте духовку до 180°C. Смешайте всё вместе. В сковороду добавьте макароны и половину натёртого сыра. Перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт сливочным соусом. Запекаем. Смажьте форму для запекания остатками масла. Выложите смесь, посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 20-35 минут до румяной корочки. Подача. Готовое блюдо украсьте свежей зеленью и подавайте горячим. Отлично сочетается с салатом из свежих овощей или лёгким огуречно-сметанным соусом.

Советы

Хотите усилить вкус? Добавьте в соус немного мускатного ореха или тимьяна. Вариант для будней: вместо запекания просто доведите всё до кипения в сотейнике и подавайте сразу. Блюдо хорошо хранится в холодильнике — на следующий день вкус становится ещё насыщеннее.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

