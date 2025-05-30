Фаршированные яйца с грибами — классика праздничного стола

Фаршированные яйца с грибами — это простая, но эффектная закуска, которую любят за сочетание нежности и яркого вкуса.
Этот рецепт давно стал классикой: он уместен и на семейном ужине, и на праздничном столе.
Что нужно:
Желтки смешиваются с грибной начинкой, выкладываются обратно в белки — и закуска готова. Можно подать порционно, украсив зеленью или оливками.
Такие яйца вкусны как в тёплом, так и в охлаждённом виде, а главное — готовятся быстро и без лишних затрат.
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