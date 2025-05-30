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Фаршированные яйца с грибами — классика праздничного стола

0:43
Еда

Фаршированные яйца с грибами — это простая, но эффектная закуска, которую любят за сочетание нежности и яркого вкуса.

Фаршированные яйца
Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фаршированные яйца

Этот рецепт давно стал классикой: он уместен и на семейном ужине, и на праздничном столе.

Что нужно:

  • варёные яйца,
  • обжаренные шампиньоны с луком,
  • немного майонеза или сметаны,
  • соль, перец — по вкусу,
  • зелень — для украшения.

Желтки смешиваются с грибной начинкой, выкладываются обратно в белки — и закуска готова. Можно подать порционно, украсив зеленью или оливками.

Такие яйца вкусны как в тёплом, так и в охлаждённом виде, а главное — готовятся быстро и без лишних затрат.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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