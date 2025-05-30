Фаршированные яйца с грибами — классика праздничного стола

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Фаршированные яйца с грибами — это простая, но эффектная закуска, которую любят за сочетание нежности и яркого вкуса.

Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фаршированные яйца

Этот рецепт давно стал классикой: он уместен и на семейном ужине, и на праздничном столе.

Что нужно:

варёные яйца,

обжаренные шампиньоны с луком,

немного майонеза или сметаны,

соль, перец — по вкусу,

зелень — для украшения.

Желтки смешиваются с грибной начинкой, выкладываются обратно в белки — и закуска готова. Можно подать порционно, украсив зеленью или оливками.

Такие яйца вкусны как в тёплом, так и в охлаждённом виде, а главное — готовятся быстро и без лишних затрат.