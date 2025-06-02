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От плесени до вздутия: что скрывают абрикосы и как с этим справиться

1:07
Еда

Абрикосы — настоящие символы лета: сочные, ароматные и полезные. Но чтобы насладиться ими в полной мере, важно не только правильно выбрать плоды, но и знать меру.

Абрикос
Фото: Own work by Citrus5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абрикос

Как выбрать идеальные абрикосы

Обратите внимание на внешний вид: спелые абрикосы должны быть упругими, но не жесткими, без пятен, вмятин и плесени. Кожица у них бархатистая, а цвет варьируется от золотисто-желтого до насыщенного оранжевого.

Лучше отказаться от покупки на стихийных рынках и выбрать проверенные точки с хорошими условиями хранения. Перед употреблением тщательно промойте фрукты под проточной водой.

Сколько абрикосов можно съесть в день

Абрикосы богаты клетчаткой, витаминами А и С, а также бета-каротином. Но переедание может вызвать вздутие живота и проблемы с пищеварением, особенно если есть хронические заболевания ЖКТ.

Оптимальная порция — 4-5 абрикосов (примерно 200 граммов) за один приём.

Уточнения

Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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