От плесени до вздутия: что скрывают абрикосы и как с этим справиться

Абрикосы — настоящие символы лета: сочные, ароматные и полезные. Но чтобы насладиться ими в полной мере, важно не только правильно выбрать плоды, но и знать меру.
Обратите внимание на внешний вид: спелые абрикосы должны быть упругими, но не жесткими, без пятен, вмятин и плесени. Кожица у них бархатистая, а цвет варьируется от золотисто-желтого до насыщенного оранжевого.
Лучше отказаться от покупки на стихийных рынках и выбрать проверенные точки с хорошими условиями хранения. Перед употреблением тщательно промойте фрукты под проточной водой.
Абрикосы богаты клетчаткой, витаминами А и С, а также бета-каротином. Но переедание может вызвать вздутие живота и проблемы с пищеварением, особенно если есть хронические заболевания ЖКТ.
Оптимальная порция — 4-5 абрикосов (примерно 200 граммов) за один приём.
Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
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