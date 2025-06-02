Сладкий секрет стройности: когда мороженое становится союзником фигуры

Многие считают мороженое табу для тех, кто хочет похудеть. Но оказывается, всё не так просто. При правильном подходе этот сладкий десерт вполне вписывается в рацион и не становится врагом фигуры.
Молочный сахар и углеводы из подсластителей в составе мороженого — это топливо для организма. Главное не сам факт потребления, а сколько калорий вы получаете и сколько расходуете. Вес набирается, если вы потребляете больше калорий, чем тратите.
"Можно есть только мороженое и при этом худеть, если расход калорий будет выше, чем поступление", — говорит диетолог.
Это простая математика, которую забывают из-за страха перед сладким.
Жёсткие ограничения часто вызывают срывы и проблемы с пищевым поведением. Иногда лучше съесть маленькую порцию мороженого, чем потом переесть без контроля.
Если очень хочется — можно позволить себе любимый десерт или заменить его замороженными фруктами, которые богаты витаминами и при этом легче для фигуры.
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества. К мороженому нередко относят также фруктовый лёд, получаемый простым замораживанием фруктово‑ягодных соков и пюре.
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