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Сладкий секрет стройности: когда мороженое становится союзником фигуры

1:14
Еда

Многие считают мороженое табу для тех, кто хочет похудеть. Но оказывается, всё не так просто. При правильном подходе этот сладкий десерт вполне вписывается в рацион и не становится врагом фигуры.

мороженое из манго
Фото: freepik is licensed under public domain
мороженое из манго

Мороженое — не враг, а источник энергии

Молочный сахар и углеводы из подсластителей в составе мороженого — это топливо для организма. Главное не сам факт потребления, а сколько калорий вы получаете и сколько расходуете. Вес набирается, если вы потребляете больше калорий, чем тратите.

Секрет в балансе: калории — это всё

"Можно есть только мороженое и при этом худеть, если расход калорий будет выше, чем поступление", — говорит диетолог.

Это простая математика, которую забывают из-за страха перед сладким.

Почему строгие запреты вредны

Жёсткие ограничения часто вызывают срывы и проблемы с пищевым поведением. Иногда лучше съесть маленькую порцию мороженого, чем потом переесть без контроля.

Совет на каждый день

Если очень хочется — можно позволить себе любимый десерт или заменить его замороженными фруктами, которые богаты витаминами и при этом легче для фигуры.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества. К мороженому нередко относят также фруктовый лёд, получаемый простым замораживанием фруктово‑ягодных соков и пюре.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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