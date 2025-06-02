Сладкий секрет стройности: когда мороженое становится союзником фигуры

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают мороженое табу для тех, кто хочет похудеть. Но оказывается, всё не так просто. При правильном подходе этот сладкий десерт вполне вписывается в рацион и не становится врагом фигуры.

Фото: freepik is licensed under public domain мороженое из манго

Мороженое — не враг, а источник энергии

Молочный сахар и углеводы из подсластителей в составе мороженого — это топливо для организма. Главное не сам факт потребления, а сколько калорий вы получаете и сколько расходуете. Вес набирается, если вы потребляете больше калорий, чем тратите.

Секрет в балансе: калории — это всё

"Можно есть только мороженое и при этом худеть, если расход калорий будет выше, чем поступление", — говорит диетолог.

Это простая математика, которую забывают из-за страха перед сладким.

Почему строгие запреты вредны

Жёсткие ограничения часто вызывают срывы и проблемы с пищевым поведением. Иногда лучше съесть маленькую порцию мороженого, чем потом переесть без контроля.

Совет на каждый день

Если очень хочется — можно позволить себе любимый десерт или заменить его замороженными фруктами, которые богаты витаминами и при этом легче для фигуры.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества. К мороженому нередко относят также фруктовый лёд, получаемый простым замораживанием фруктово‑ягодных соков и пюре.



