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Обжаривай баклажаны и готовься удивлять: пицца с новым вкусом

Еда

Пицца — классика, но что если добавить в неё неожиданного героя? Баклажан придаёт этому блюду особую текстуру и насыщенность, которая способна покорить даже самых взыскательных гурманов и любителей итальянской кухни.

пицца без мяса
Фото: freepik is licensed under public domain
пицца без мяса

Почему стоит попробовать пиццу с баклажанами

Это не просто овощ, а настоящий вкусный акцент. Обжаренные до золотистой корочки баклажаны прекрасно сочетаются с томатным соусом и сыром, создавая богатую палитру вкусов. Готовится пицца несложно и быстро, а результат не оставит равнодушным ни одного едока.

Что понадобится

  • Основа для пиццы

  • 1 баклажан

  • 2 ст. л. оливкового масла

  • 200 г моцареллы

  • 100 г томатного соуса

  • 50 г тертого пармезана

  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

  1. Нарежьте баклажан кружочками и обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки.

  2. Распределите томатный соус по основе для пиццы.

  3. Выложите обжаренные баклажаны сверху, добавьте ломтики моцареллы.

  4. Посыпьте пармезаном, приправьте солью и перцем.

  5. Запекайте в духовке при 220°С около 15 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Подача и настроение

Подавайте пиццу горячей — аромат и вкус создадут уютную атмосферу, идеально подходящую как для семейного ужина, так и для дружеской встречи.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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