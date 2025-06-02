Обжаривай баклажаны и готовься удивлять: пицца с новым вкусом

Пицца — классика, но что если добавить в неё неожиданного героя? Баклажан придаёт этому блюду особую текстуру и насыщенность, которая способна покорить даже самых взыскательных гурманов и любителей итальянской кухни.
Это не просто овощ, а настоящий вкусный акцент. Обжаренные до золотистой корочки баклажаны прекрасно сочетаются с томатным соусом и сыром, создавая богатую палитру вкусов. Готовится пицца несложно и быстро, а результат не оставит равнодушным ни одного едока.
Основа для пиццы
1 баклажан
2 ст. л. оливкового масла
200 г моцареллы
100 г томатного соуса
50 г тертого пармезана
Соль, перец — по вкусу
Нарежьте баклажан кружочками и обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки.
Распределите томатный соус по основе для пиццы.
Выложите обжаренные баклажаны сверху, добавьте ломтики моцареллы.
Посыпьте пармезаном, приправьте солью и перцем.
Запекайте в духовке при 220°С около 15 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
Подавайте пиццу горячей — аромат и вкус создадут уютную атмосферу, идеально подходящую как для семейного ужина, так и для дружеской встречи.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.
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